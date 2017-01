Lund Svindal operert – mister resten av sesongen

– Det har vært daglige vurderinger og avgjørelser om det er mulig for meg å delta i verdenscupen eller ikke og etter konkurransene i Val Gardena har jeg hatt en dårlig følelse, sier Svindal i en pressemelding.

VURDERINGER: – Jeg har hatt en dårlig følelse, sier Svindal. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Lund Svindal har hatt smerter i kneet under trening og i konkurranser etter comebacket i verdenscupen i begynnelsen av desember.

Mange hadde håp om at alpinveteranen var tilbake etter det stygge fallet i Kitzbühel. Situasjonen ble imidlertid forverret etter konkurransene i Val Gardena i begynnelsen av januar.

– Det er tydelig at kneet ikke har godt av å kjøre verdenscuprenn med masse hopp, sa alpinisten til NRK nylig.

Starter opptreningen med en gang

Nå er han ute resten av sesongen etter at det i dag ble gjennomført et nytt inngrep i høyre kne. Svindal går dermed glipp av VM i St. Moritz.

Under operasjonen ble bruskbiter fjernet og menisken som hadde løsnet ble festet.

– Undersøkelsene viser at det var riktig og helt nødvendig å gjennomføre dette inngrepet nå, sier landslagslege Marc Strauss. Uten inngrepet hadde skaden blitt forverret og Aksel hadde kjørt med store smerter resten av sesongen.

– Aksel kan ikke stå på ski de neste seks månedene, men starter opptreningen igjen med en gang, sier Strauss i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

– Var nødvendig

Landslagslegen har likevel stor tro på at kneet skal bli bra igjen.

– Det har vært mye frem og tilbake i vinter, sier Svindal.

– Denne følelsen ble veldig bekreftet under operasjonen. Menisken hadde løsnet, så ingen tvil om at en operasjon var nødvendig. Nå bruker vi de neste dagene på å legge en god plan for rehabilitering, forteller han.

– En bedre skade

OPTIMIST: Kjetil André Aamodt. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

NRKs alpinekspert Kjetil André Aamodt sier det er leit at Svindal er ute, men tror likevel det kan være muligheter for at Svindal kan komme tilbake.

– Hvis det er menisken som er løs, så er det ganske greit å fjerne den løse biten og han kan kanskje fortsette karrieren sin hvis det er det som er hovedproblemet nå og ikke bruskskaden. På lang sikt er det en bedre skade enn en alvorlig bruskskade, sier Aamodt.

– Jeg tror han kan være tilnærmet frisk og klar til neste år, sier han.

Sportssjef for alpinistene, Claus J. Ryste, sier det viktigste har vært å få Svindal frisk igjen.



– Vi har ikke pushet noen grenser. Vi har hatt fokus på å være friske og raske, og har hatt bra støtte rundt Aksel fra trener- og helseteamet, sier Ryste.

