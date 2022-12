Lot seg irritere av NRK under oppvarminga: – Det var ikke bare positivt

De var langt ifra noen favoritter uten stjernene Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff.

Til tross for Ingrid Tandrevolds andreplass på gårsdagens normaldistanse, var Sverige, Tyskland og Frankrike lagene de fleste trodde skulle kjempe om seieren.

Men på oppvarminga med radiokanalen NRK Sport på øret, fikk de motivasjonen de trengte for å knipe en pallplass på sesongens første stafett.

– Det var ikke bare positivt å høre der, men jeg fikk en liten boost av å høre at skytinga mi var dårlig. «Nå skal jeg vise dem at jeg kan skyte», forteller Ragnhild Femsteinevik om radiosendingen.

PLETTFRITT: Ragnhild Femsteinevik skjøt ti av ti på sin stafettetappe. Foto: KALLE PARKKINEN / BILDBYRÅN

– Hva gjør det med deg?

– Da ble jeg enda mer gira på å gjøre det bra, følger hun opp.

Tandrevold varmet opp sammen med Femsteinevik og bet seg også merke i ordene som falt fra NRKs kommentatorduo Ingrid Sørli Glomnes og Ola Lunde.

– Jeg sa til Ragnhild at når vi gikk her i fjor så hørte jeg på første og andreetappe hvor dårlig taktisk det var at jeg skulle gå ankeretappen. Så sitter Ragnhild i dag og hører at hun var det svakeste kortet, så ...

– Jeg tror vi må slutte med det, men samtidig så gikk det veldig bra for begge to i dag med litt utpsyking før start. Så kanskje det er oppskriften, forteller Tandrevold.

– Veldig stolt

Og det gjorde Femsteinevik definitivt på standplass. Etter fire bom på andre liggende og 68. plass i går, svarte hun med fullt hus og en etappe som brakte Norge helt opp i pallkampen torsdag.

OPPSKRIFT: Tandrevold lurer på om man har funnet en form for oppskrift på suksess. Foto: BILDBYRÅN

– Det var veldig deilig i dag. Alle blinkene bare datt ned, så det var veldig bra. Disse jentene her er så gode. Vi har det skikkelig bra sammen, og vi presterer veldig bra. Det er deilig, sier Femsteinevik etter løpet.

Tandrevold fikk da jobben med å sikre pallplassen, noe hun klarte selv om hun tapte en intens duell med tyske Denise Herrmann-Wick om andreplassen.

– Jeg er veldig stolt. Veldig fornøyd med den jobben og den lagbyggingen vi har gjort, som gjør at vi kun skyter tre ekstraskudd og går oss opp på pallen. Det synes jeg vi har all grunn til å være stolte av, sier Tandrevold til NRK.

Mest stolt var hun over lagvenninnen som motbeviste kommentatorduoens ord.

– At hun selv hører at hun er et svakt kort og så skyter ti treff, går en kanonetappe og kjører en «360 f*** you» til de som sier det, sier hun til TV 2.

– Er det ikke bra?

Samtidig mener hun at såpass må de tåle.

– Vi får tåle det. De snakker bare om tidligere statistikk så det er fint å kunne motbevise litt.

Ida Lien sier hun tror NRK prøver å snakke kvinnenes sjanser ned når Røiseland og Eckhoff ikke er med.

– Jeg tror bare vi har bestemt oss for å bevise at dere tar feil. Og da har vi bare prøvd å holde oss positive og kose oss med stafett og da blir det god stemning av det og, smiler Lien til NRKs reporter.

GLAD: Lunde setter pris på åat han blir brukt som motivasjon. Foto: Vidar Ruud / NTB

Da var også Lunde glad for at de norske kvinnene hadde brukt hans ord i oppladningen som en del av torsdagens suksessløp.

– Er det ikke kjempebra at de bruker meg som motivasjon? Det setter jeg stor pris på, og ikke minst at de hører på norsk radio, sier Lunde.

Sørli Glomnes forklarer at det var tre andre lag som var større favoritter på papiret før start.

– Vi ville gjerne forberede lytterne på at en pallplass er en opptur i dag. Det er naturlig når de to største profilene ikke er med. Jeg var optimist hele veien, og ingenting gledet meg mer enn å se jentene gjøre våre spådommer til skamme. Stafett er stafett – og det norske laget imponerte vanvittig, akkurat slik vi håpet på, sier NRKs kommentator.