For første gang siden 2019 – og for første gang på en normaldistanse – ble det 20 av 20 treff for Ingrid Landmark Tandrevold. Det belønnet seg med pallplass i verdenscupåpningen.

Glatte forhold på standplass kunne ha blitt en større utfordring – men Tandrevold hadde gjort hjemmeleksene.

– Jeg sklei veldig mye på matta, selv om jeg prøvde å være helt Reodor Felgen å slipe på renndressen og alt mulig for å få litt bedre grep, sier Tandrevold til TV 2.

PALLEN: Tandrevold ble nummer to bak Hanna Öberg. Foto: VESA MOILANEN / AFP

Trener Patrick Oberegger forteller at Tandrevold ringte ham dagen før for å få hjelp:

– Hun ringte i går etter at gutta gikk og sa at konkurransedressen var alt for glatt. Den er ny og litt lite brukt, så vi tok med litt slipepapir og gjorde noen grep som vanligvis brukes til feste på klassisk ski, sier Oberegger til NRK.

I tillegg til sliping av albuene på dressen, måtte hun jobbe smart underveis.

Gjorde beregninger underveis

For de glatte mattene gjorde også at hun måtte ta seg ekstremt god tid på standplass. På flere av skytingene kunne man se at Tandrevold både byttet stilling og tok seg tid til å fyre av.

– Jeg måte bruke litt ekstra tid, men samtidig så er det en normaldistanse og hvis du får en bom så er det ett minutt. Hvis du bruker 10–15 sekunder ekstra så lønner det seg likevel ifølge mine matematiske beregninger underveis sier Tandrevold til NRK.

Tandrevold skinte i fraværet av Eckhoff og Røiseland

Hun forteller at hun skled mye og dermed måtte rette seg opp underveis i skytingen.

– Jeg merket det på innskyting og jeg var veldig forberedt på at det kom til å føles litt ubehagelig og ikke så sikker på liggende som vanlig. Da måtte jeg bare ta meg den tiden jeg trengte.

– Hun har trengt litt tid i dag på liggende. Det var noen sekunder vi ga bort til de andre, men veldig fornøyd med stående, sier Oberegger.

Slått av svensken

For med prikkfri skyting både på liggende og stående ble det en sterk start på sesongen for Tandrevold. Men der var lite å gjøre med svenske Hanna Öberg, som i likhet med den norske 26-åringen skjøt feilfritt, men også leverte nok til seier i langrennssporet.

PÅ TOPP: Hanna Öberg vant sesongens første. Foto: KALLE PARKKINEN / BILDBYRÅN

Både Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland stod over åpningsrennet av ulike grunner, men det har ikke gjort at Tandrevold kjenner på ekstra press.

– Jeg fikk tatt brodden av det i går da gutta gikk. Jeg gledet meg veldig til å gå i dag, selv om jeg var dårlig i magen fra jeg stod opp til jeg stod på start. Det er alltid presset innenfra som er det verste, men nå har jeg litt mer senkede skuldre, sier Tandrevold.

Resten av de norske fikk en tyngre dag både i langrennssporet og på standplass. Karoline Knotten ble nest beste norske på 27.-plass.

Slik endte sesongens første renn: