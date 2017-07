Løke tilbake i trening seks dager etter fødselen

– Det er alltid kult å sprenge grenser, men det er viktig å presisere at jeg tar vare på kroppen min. Jeg ville aldri tatt noen sjanser. Kroppen har vært gjennom mye. Det var for å bli litt svett igjen – og det var godt, sier Heidi Løke til NRK.

Forrige fredag fødte håndballstjernen sin andre sønn. Sønnen Oscar kom til verden litt over termin.

VETERAN: Heidi Løke har herjet på håndballbanen i en årrekke. Nå er hun klar for Storhamar. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Allerede torsdag, under en uke etter fødselen, la strekspilleren ut et bilde på sin Instagram-profil der hun viser at hun er i gang med trening.

Treningsøkt på mølla

«Da er oppkjøringen til ny sesong i Storhamar elite i gang», skriver Løke ved siden av bildet.

– Jeg prøvde meg med løping på mølla. Det endte med 35 minutter. Det er jeg godt fornøyd med. Det var for å teste om det gikk greit. Jeg hadde allerede prøvd noen gåturer, så da tenkte jeg at jeg kunne prøve å løpe, sier Løke og ler.

– Hva tenker du om å presse kroppen så tidlig?

– Jeg hadde ikke presset meg hvis jeg ikke følte jeg var i form. Jeg var ute og løp få dager etter Aleksander sin fødsel og. Det hjelper at jeg har gått gjennom det før, svarer hun.

Klar til seriestart?

I vinter signerte Løke en toårskontrakt med Storhamar, der også hennes søster Lise spiller. 34-åringen er usikker på om hun rekker sesongåpningen mot Sola om 56 dager, den 30. august.

– Det viktigste nå er at jeg vil bygge meg opp fysisk og se hvordan det går. Koppen har jo vært gjennom en stor påkjenning. Jeg kan jo ikke begynne med dueller og sånn ennå, men å løpe og kaste litt ball går fint, sier hun.

MØTES I SERIEN: Sola-spiller Camilla Herrem kommer til å møte Heidi Løke i åpningskampen i Eliteserien i slutten av august. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det var etter at Løke ble mor for første gang at hun fikk fart på håndballkarrieren. I 2008 vant hun EM med Norge i det som var hennes mesterskapsdebut. Etter det har 34-åringen vunnet ett OL-gull, to VM-gull og ytterligere to EM-gull.

Løke understreker at sønnene Aleksander og Oscar er det viktigste for henne fremover.

– Men om jeg klarer å legge inn en times treningsøkt når jeg kan, så er det fint. Det er kos for meg, smiler Løke.

– Hun er jo en maskin

Landslagsprofil og Sola-spiller Camilla Herrem (30) er ikke overrasket over landslagskollegaens lynraske comeback på styrkerommet.

– Det er bare sånn Heidi er. Hun syns nok det er godt å få trene litt nå, hun er ikke den som sitter i ro. Hun er jo en maskin den dama der, men jeg blir like imponert hver gang, skriver Herrem til NRK i en SMS.