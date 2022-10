Det hevder stiftelsen hans, Peter Tatchell Foundation, i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Det var under en protest mot Qatars forfølgelser av LHBT+-mennesker britiske Tatchell skal ha blitt arrestert. Han ble arrestert utenfor Nasjonalmuseet i Doha iført en t-skjorte med emneknaggen «QatarAntiGay». Han hadde også med seg et skilt der det står «Qatar arresterer, fengsler og utsetter LHBT-mennesker for konvertering».

Reuters hevder imidlertid at Tatchell ikke ble arrestert, men at qatarsk politi tok skiltet hans, tok bilde av passet hans og deretter forlot ham. NRK har vært i kontakt med Amnesty, som sier at deres folk i Qatar forsøker å komme til bunns i hva som faktisk har skjedd.

Hvor Tatchell befinner seg nå er ikke kjent.

– Qatar kan ikke få sportsvaske ryktet sitt. Det bruker verdensmesterskapet i fotball til å bedre sitt eget rykte internasjonalt. Vi må sørge for at det tyranniske regimet i Doha ikke får en PR-seier, skal Tatchell ha sagt under protesten.

– Jeg protesterer for å bringe Qatars menneskerettighetsbrudd mot LHBT+-mennesker, kvinner, fremmedarbeidere og demokratiske mennesker fra Qatar frem i lyset. Jeg støtter deres modige kamp mot tyranniet.

Rett etter dette pågripes LGBT+-aktivisten i Qatar

Roste Klaveness

Australsk-fødte Tatchell, som har vært britisk statsborger siden 1989, har i en årrekke vært en aktiv forkjemper for menneskerettigheter. Han er aller mest kjent for sitt arbeid med rettighetene til LHBT+-mennesker.

Han ble også arrestert for fire år siden, rett før VM i Russland. Da kalte Amnesty arrestasjonen «opprørerende».Det er langt fra første gangen han har blitt arrestert for å protestere: Allerede i 1973 ble han arrestert av Stasi-politiet i Øst-Tyskland for protester.

NRK snakket med Tatchell tidligere i år, og da tok han seg tid til å rose Norges fotballpresident Lise Klaveness for talen hun holdt i Qatar.

– Jeg synes det var veldig modig og på tide av den norske fotballpresidenten å kritisere Qatar offentlig for en rekke brudd på menneskerettigheter, inkludert behandlingen av LHBT-folk, sa han da.

Tatchell har, gjennom sin egen stiftelse, avdekket grove forhold i landet, og hadde en klar beskjed angående LHBT-menneskers rettigheter i vertslandet:

– Ingenting har endret seg for LHBT-folk etter at Qatar fikk tildelt VM. De må konstant se seg over skuldrene, og det er en forferdelig måte å leve på.

Knusende rapport

Tidenes mest kontroversielle fotball-VM nærmer seg med stormskritt. Qatar-VM starter med åpningskampen mellom vertsnasjonen Qatar og Ecuador 20. november, og helt siden Qatar fikk tildelt mesterskapet i 2010 har det vært svært omdiskutert og kontroversielt.

Det har ved gjentatte ganger blitt avdekket og skrevet om grove menneskerettighetsbrudd, og over 6500 fremmedarbeidere har mistet livet i arbeidet med byggingen av stadionanlegg i arrangørlandet.

Myndighetene i Qatar har i et lekket internt notat gjort det klart at «uvesentlig arbeidskraft» må ut av landet fra september til midten av januar. Nå må tusenvis av arbeidsmigranter som har lån over hodet returnere til fattige hjemland.

En fersk rapport fra Amnesty International Norge viser at det fremdeles er utbredte menneskerettighetsbrudd i Qatar.

– Fotball-VM kan bli ett av idrettshistoriens mørkeste øyeblikk, sier Amnestys generalsekretær John Peder Egenæs i en pressemelding.

Konklusjonene fra Amnesty-rapporten ble avfeid av Qatar, mens Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) hevder at de har iverksatt en rekke tiltak for å sikre arbeidernes rettigheter.

Ronan Evain, direktør i den europeiske supporterunionen (FSE) har tidligere denne måneden ytret bekymringer knyttet til tilreisende supporteres sikkerhet i vertslandet.

– Jeg kan ikke i god tro anbefale LHBT-fans, handikappede fans eller til og med kvinner å dra. Jeg kan ikke si at det er et trygt VM, for det er ikke noen klare, tydelige og målbare lovnader fra arrangøren. Alt er uklart. Vi er bedt om å stole på deres ord. Men når det gjelder Fifa og Qatar er det vanskelig å bare stole på dem, har han sagt.