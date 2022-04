Klaveness' tale vekket oppsikt – nå slår hun tilbake mot Fifa-kritikk

Dagen derpå har Klaveness rukket å reflektere over talen som fikk en «hel fotballverden» til å sperre opp øynene. I innlegget tok Norges fotballpresident et kraftig oppgjør med Fifa og deres tildeling av Qatar som vertsnasjon for fotball-VM – noe som fikk VM-sjef Hassan Al Thawadi til å reagere.

Fifa-sjefen uttrykte blant annet skuffelse over at Klaveness ikke hadde bedt om et møte eller forsøkt å få til dialog, før kongressen.

Det får Klaveness til å reagere tilbake.

– Man må ha respekt for det landet man står i. Vi har lest alt og har vært veldig engasjert i saken. Det var en uriktig kritikk, vi er opplest. Det at man bør snakke med de det gjelder først – det har vi gjort veldig mange ganger, og med han selv. Så det var jo feil det han sa, forteller hun til NRK.

– Er dere redd for at talen kan ha negativ innvirkning på samarbeidet med Fifa?

– Vi var veldig bevisst på det før vi fremmet budskapet. Målet er ikke å løsrive alle fortøyninger som gjør at vi ikke kan være med å påvirke. Målet er å være så tydelig som vi kan, men samtidig være med på de viktige diskusjonene. Nå flyr jo budskapet sine ulike retninger noen oppfatter som nærmest et brudd mellom NFF og Fifa, det er det absolutt ikke ment som.

TALTE: Den nyvalgte NFF-presidenten Lise Klaveness kom med krass kritikk mot Fifa. Foto: Hassan Ammar / AP

Vekket oppsikt

Talen til Klaveness har fått stor spalteplass i en rekke internasjonale medier.

«Norges fotballsjef vekker raseri for kritikk av Fifa, Qatars VM», skriver amerikanske Washington Post, mens britiske The Independent leverer følgende tittel på sin sak:

«Fifa skjelt ut i fordømmende tale fra norsk fotballpresident.»

De to mediegigantene var bare noen av de som la merke til den nyvalgte norske fotballpresidentens tale på Fifa-kongressen torsdag. Der var hun ikke nådig med det internasjonale fotballforbundets tildelinger av VM til Qatar.

– Vi kan ikke ignorere ropene om endring. Fifa må opptre som en rollemodell. Tildelingen av VM skjedde på en uakseptabel måte. Menneskerettigheter, likestilling, demokrati og fotballens kjerneverdier – var ikke i startelleveren før mange år senere, sa hun i løpet av innlegget på snaut seks minutter.

– En kvinne viste hvor grensen går

Også i Tyskland har talen blitt lagt merke til. Den nyvalgte fotballpresidenten Bernd Neuendorf skrøt av talen, selv om han selv ønsket å vente med å ta et standpunkt.

– Det er bra at det er mulighet til å diskutere det og at hun kunne si sin mening. Det er Fifa-kongressen, og alle skal kunne si hva man vil. Det synes jeg er helt fint, sier han til NRK.

Se hele talen her:

Se hele talen til Klaveness Du trenger javascript for å se video.

Magasinet Der Spiegel mener Klaveness forstyrret «Infantino-showet».

«På Fifa-kongressen i Doha hyllet president Gianni Infantino nok en gang VM-vert Qatar og unngikk å bruke ordet «krig» i forbindelse med Ukraina. En kvinne viste ham hvor grensen går», skriver de.

HYLLER TALEN: Martin Paulsen, barnetrener i Trane og tidligere styreleder i Raftostiftelsen. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Det var fantastisk. Det var en utrolig sterk tale, sier Martin Paulsen, barnetrener i Trane og tidligere styreleder i Raftostiftelsen.

Han, og klubben, står bak forslaget om at fotballpresidenten skulle kritisere Fifa på kongressen. Det ble stemt gjennom på fotballtinget tidligere i år.

– Det å sende vår fremste representant, den norske fotballpresidenten, frem på podiet, for å si at disse verdiene er helt ufravikelig for oss, det har en effekt i seg selv. Det bidrar til å bygge fotballdemokratiet, sier Paulsen, som nå også er valgt inn i NFFs etiske komite.

Kritikk fra VM-sjefen

Talen til Klaveness ble møtt med stor applaus fra publikum, men VM-sjef Hassan Al Thawadi var blant dem som reagerte på talen. Han entret talerstolen og uttrykket sin skuffelse, noe The Guardian bet seg merke i.

«VM-sjefen slår tilbake etter kritikk fra Norges Fotballforbund», heter det i avisens nettutgave.

«Uenighet om arven etter å VM i Qatar brøt ut på under Fifa-kongressen torsdag, og presidenten i Norges Fotballforbund ba om kraftigere handlinger, men fikk bare lederen av Qatars arrangørkomité til å insistere på at hun «leser seg opp» på problemene», skriver de videre.