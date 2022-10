Det er forbudt å være homofil. Det er forbudt å drikke alkohol på offentlig plass. Det er ulovlig med sex utenfor ekteskap. Å kle seg «utfordrende», som for eksempel å gå i bar overkropp, er sett på som en fornærmelse.

Dette er landet som nå skal arrangere VM i fotball. Qatar er en konservativ oljestat hvor lover og normer er helt annerledes enn i vestlige land. Det kan by på store utfordringer for både tilreisende supportere og for politiet i VM-landet.

– Vi vet ikke hva slags lovbrudd som vil føre til at man blir arrestert eller deportert eller hva som fører til at man må inn i en rettssak. Kommunikasjonen til Fifa er veldig utydelig, sier direktør i den europeiske supporterunionen, FSE, Ronan Evain.

Samtidig har Qatar en plan. En plan som sier hvordan de skal hjelpe fengslede supportere ut av landet. Og en plan for hvordan man skal unngå at folk blir arrestert i det hele tatt.

Planen innebærer blant annet tilreisende politi fra kvalifiserte land, samt et helt spesielt krisesenter.

Krisesenter midt i Doha

Så hvordan blir sikkerheten for tilreisende supportere?

– Mindre overtredelser vil ikke føre til bot eller arrestasjon, men politiet er instruert til å gå bort til personen og be han om å forholde seg til lovverket. Folk som tar av seg T-skjorta vil bli bedt om å ta den på igjen. Det vil være en viss toleranse, sa en ikke navngitt kilde som skal kjenne til sikkerhetsopplegget i Qatar til Reuters i september.

Ifølge kilden skal politiet altså ha mer toleranse enn vanlig. Likevel forbereder Qatar seg på at noe kan skje med tilreisende supportere.

NRK, DR og SVT har tatt kontakt med ambassadene til samtlige VM-kvalifiserte land. Alle ambassader som har svart på våre henvendelser forteller det samme: De skal være en del av et internasjonalt konsulært senter under VM. I dette senteret, midt i Doha, skal ambassadene ha direktekontakt med politi og påtalemyndigheter i tillegg til å kunne hjelpe supportere med andre konsulære tjenester.

INNGANG: 50 dager før VM står det et stort skilt med påskriften «International Consular Service Center» på veggen til Doha Exchibition and Convention Center. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Målet er blant annet å raskt få beskjed dersom supportere blir arrestert i Qatar og å kunne hjelpe disse så fort som mulig.

– Det konsulære senteret vil lette samarbeidet mellom de deltakende landene og lokale myndigheter, skriver det danske utenriksministeriet i en e-post.

Kan ikke anbefale kvinner å reise

Da sikkerhetssjefen i Qatar, Abdulaziz Abdullah Al Ansari, fikk spørsmål om hvordan sikkerheten vil bli for LHBT-supportere, svarte han AP følgende:

SIKKERHETSSJEF: Abdulaziz Abdullah Al Ansari. Foto: Darko Bandic / AP

– Hvis en supporter har med seg et regnbueflagg og jeg tar det fra han er det ikke fordi jeg vil fornærme han, men for å beskytte han. Hvis ikke vi tar det kan noen rundt angripe ham. Jeg kan ikke garantere for oppførselen til alle mennesker, sa Al-Ansari.

Football Supporters Europe (FSE) har i lengre tid prøvd å få forsikringer og garantier fra Fifa og VM-arrangøren knyttet til sikkerhet for supportere. De er fortsatt ikke trygge på at alle er så velkomne som det blir sagt.

– Jeg kan ikke i god tro anbefale LHBT-fans, handikappede fans eller til og med kvinner å dra. Jeg kan ikke si at det er et trygt VM, for det er ikke noen klare, tydelige og målbare lovnader fra arrangøren. Alt er uklart. Vi er bedt om å stole på deres ord. Men når det gjelder Fifa og Qatar er det vanskelig å bare stole på dem, sier direktør Evain.

Sender ekstra diplomater

Den sveitsiske ambassaden bekrefter at initiativet til dette krisesenteret kommer fra VM-arrangøren i samarbeid med innenriksministeriet i Qatar.

– Vi har intensivert samarbeidet med andre ambassader i Doha og vi deltar på brifinger fra myndighetene i Qatar. Forberedelser knyttet til krisehåndtering er også noe vi jobber med, ambassaden i en e-post til NRK.

Av andre tiltak som ambassadene har satt i gang, er blant annet flere diplomater i Qatar under VM, samt økt beredskap på de forskjellige ambassadene.

INNE: Slik så Doha Exchibition og Convention Center ut under Fifa-kongressen i mars. Foto: HAMAD I MOHAMMED / Reuters

I Storbritannia har myndighetene også tatt grep i forkant av VM. Myndighetene har konfiskert passene til 1300 hooligans for å forhindre at de får dratt til Qatar. På listen over de som har fått inndratt sine pass er også personer som tidligere har lagd trøbbel hvor det er sannsynlig at de vil lage trøbbel igjen.

– Som ved alle arrangementer av denne størrelsen jobber vi tett med myndighetene for å sikre tryggheten til britiske statsborgere som reiser og for å hjelpe til med å lage et suksessfullt arrangement, sier sekretær i det britiske innenriksdepartementet, Suella Braverman, til The Guardian.

Vi har kontaktet VM-arrangøren flere ganger for å få svar om det diplomatiske krisesenteret. Flere ambassader bekrefter altså at det er arrangøren som står bak dette senteret, men arrangøren har ikke ønsket å kommentere saken.

Da NRK oppsøkte krisesenteret i Doha i begynnelsen av oktober fikk vi ikke lov til å komme inn.

Egne politistyrker

Én ting er hvordan man forbereder seg på å hjelpe arresterte borgere, et annet spørsmål er hvordan Qatar skal håndtere alle de tusenvis av supporterne som kommer til landet under VM.

– Det er forskjellige kulturer, så det blir viktig med kommunikasjon, sier Adrian Dinca.

Han er leder for Europols komite for sikkerhet til sportsbegivenheter. Gruppa han leder har jobbet tett med Qatar de siste ti årene, nettopp for å sikre tryggheten for tilreisende supportere. Dinca har jobbet med slike spørsmål til flere store idrettsarrangementer tidligere, men legger ikke skjul på at det har vært ekstra krevende å jobbe med Qatar.

LOVNADER: Fifa-president Gianni Infantino og emiren av Qatar, sjeik Tamim bin Hamad Al Thani, har lovet at alle fans skal være velkomne under VM. Foto: Darko Bandic / AP

– Så klart, man kan ikke forvente seg at alt skal fungere ettersom de ikke har gjort noe slikt (arrangere VM, red.anm.) før. Men de har hatt ti år på å forberede seg og de har gjort studiebesøk rundt i verden og sett hvordan vi jobber, sier han.

Alle de kvalifiserte landene har fått tilbud om å sende egne politistyrker til Qatar. Blant de som har valgt å takke ja til det, er Danmark. Politiet forbereder seg nå med å sette seg inn i lovverk og hvordan de skal håndheve de ulike lovene i Qatar under VM.

– Dansk politi vil, som ved andre sluttrunder, være til stede under VM i fotball i Qatar. De primære oppgaver for de utsendte medarbeiderne er å ha kontakt med danske fans dersom det oppstår behov for råd eller veiledning og fungere som bindeledd mellom danske fans og myndighetene. Videre vil medarbeiderne løse oppgaver i IPCC (International Police Coordination Center) i samarbeid med øvrige deltakende lands politimyndigheter, opplyser dansk politi.