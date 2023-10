– Hva er status?

– Status er at vi har dialog og håper at vi snarlig får de siste detaljene på plass. Alle vil vi ha Johannes på start i Ruka, sier langrennssjef Espen Bjervig til NRK.

Kvinne- og herrenes sprintlandslag har samling på Lillehammer denne uka, men der mangler det største navnet av dem alle – Johannes Høsflot Klæbo. 26-åringen takket nei til landslaget i vår, og har enda ikke signert en såkalt representasjonsavtale, som gir han mulighet til å likevel stille til start i verdenscupen.

Klæbo har gitt uttrykk for at han ikke nødvendigvis trenger å gå verdenscup til vinteren og at han sånn sett ikke har dårlig tid. Det tror ikke sjefen på.

– Nei, helt ærlig, jeg tror ikke på det. Jeg tror han har veldig lyst til å gå verdenscup. Det er nok sagt litt flåsete, sier Bjervig.

Føler seg trygg på at Klæbo vil gå

For den avtroppende langrennssjefen tror det begynner å nærme seg en løsning.

– Jeg føler jo det. Sesongen nærmer seg jo, så da må det også nærme seg. Vi har en god dialog, så jeg tror vi skal lande godt på beina, sier Bjervig.

– Så det er flåsete sagt, ikke et forhandlingsargument?

– Jeg føler meg trygg på at Johannes har lyst til å gå verdenscuprenn. Verdens beste skiløper har nok lyst til å konkurrere mot de andre beste i verden.

GOD DIALOG: Bjervig føler seg trygg på at Klæbo står med gult startnummer i verdenscupåpningen i Ruka. Foto: Lars Thomas Nordby / NTB

Han sier ballen ligger hos begge parter og at det er praktiske ting de må få plass. Men han er trygg på at Klæbo står med startnummer i verdenscupåpningen i Ruka 24. november.

– Så får vi bare se

I et intervju under Toppidrettsveka i august, sa Klæbo at han skal gå skirenn i vinter, men spesifiserte ikke hvilken type renn.

– Hovedmålet mitt er VM i 2025. Hvordan blir i vinter, det satser jeg på at løser seg. Det er lenge til VM. Det viktigste er å gjøre en best mulig jobb frem mot det, og så er jo den vinteren som kommer nå selvfølgelig en viktig sesong med Tour de Ski og det som er. Men i det store bildet er det VM på hjemmebane som er det viktigste, sa Klæbo til NRK.

– Jeg skal være på start i vinter også, jeg kommer til å gå skirenn, og så får vi bare se hvilken art av skirenn det er.

I et annet intervju samme uke hevdet 26-åringen at backupplanen for vinteren er å gå for Petter Northugs langløpslag.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med manager og far Haakon Klæbo i forbindelse med denne saken, men har så langt ikke fått svar.

I KJENT STIL: Klæbo vant jaktstarten under Toppidrettsveka i august i år. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Lekkasje

For flere av landslagsutøverne er det energitappende at forbundet og Klæbo enda ikke har kommet til en løsning.

HÅPER PÅ LØSNING: Golberg håper det kommer en avklaring i god tid før de skal stå på startstreken på Beitostølen. Foto: Carina Johansen / NTB

– Det er jo en form for energilekkasje som ikke er konstruktiv for noen. Vi ønsker å ha fokus på å bli best mulig på ski og stille best mulig forberedt både fysisk, men også mentalt, på Beitostølen. Det regner jeg med også gjelder for Johannes, sier Pål Golberg til NRK.

– Det er i alles interesse at dette kommer i havn. Alle vil jo ha Johannes på start og jeg ser ikke for meg at Johannes ønsker noe annet heller.

Også Simen Hegstad Krüger uttalte til NRK tidligere til uken at de merker at partene ikke har kommet til enighet.

– Jeg tenker at det begynner å bli på tide at man blir enig. Jeg ser ikke hva som skal være i veien for å finne enighet. Det er noe som kan være en energilekkasje både for oss og for ham, sa Krüger

Bjervig sier han har forståelse for at en manglende avklaring kan oppleves som noe som tapper energi for løperne.

– Det gjelder vel for alle. For Johannes, de andre utøverne her og for så vidt noen andre som også er involvert i dette her. Alle har lyst til å få dette på plass og det er jeg trygg på at vi skal få til, sier Bjervig.