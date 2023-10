Krüger ut mot Klæbos angrep på Skiforbundet: – Det punktet er jeg ikke enig i

– Jeg må si at akkurat den biten der stusser jeg noe ved.

Det svarer Simen Hegstad Krüger på spørsmål om han har hørt Johannes Høsflot Klæbo snakke om dårlig behandling fra Norges Skiforbund.

– Jeg kan ikke sette fingeren på noen som har vært dårlig behandlet, som jeg vet om. Akkurat det punktet er jeg ikke enig i, nei, fortsetter Krüger.

Klæbo brøt med i landslaget i vår, og samtidig uttalte han at han hadde «flere kamerater på landslaget som jeg føler er blitt dårlig behandlet i denne uttaksprosessen». For noen uker siden gjentok han kritikken i podkasten «Faster Skier».

Dette kjenner altså ikke Krüger seg igjen i.

– Jeg har hele tiden følt meg godt behandlet. Det er veldig mange bra mennesker i Skiforbundet. Det er innimellom utfordringer og helt sikkert noe som kunne vært gjort annerledes, og så er vi i den situasjonen at ledelsen ofte må ta litt kjipe valg, om det er på uttak til skirenn eller hvem som skal være med på lag, sier mannen som tok tre VM-gull i Planica tidligere i år.

NRK har tatt kontakt med Håkon Klæbo, Johannes Høsflot Klæbos manager og far. Han har ikke svart.

Iversen: – Det var en stygg sak

Emil Iversen, som mistet sin landslagsplass i år, har en annen oppfatning av situasjonen.

– Det var en stygg sak som jeg ville vært ganske kritisk til hvis jeg var på laget, sier han.

– Du skjønner hva Klæbo sikter til?

– Litt skjønner jeg sikkert. Det er alltid to sider av samme sak, men dette er i hvert fall ett eksempel på noe som ikke var helt bra, sier Iversen, og legger til at han jevnt over var fornøyd med tilværelsen på landslaget.

LANDSLAGSVENNER: Iversen og Klæbo under Tour de Ski i januar. Nå er begge ute av landslaget. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Gjennom din tid på landslag, føler du at du kom i noen verdikonflikt med forbundet?

– Jeg har nå vært i noen uheldige situasjoner, selv. Men stort sett opplever jeg at det er en bra plass å være.

Landslagsløper Sjur Røthe legger ikke skjul på at Klæbos konflikt med forbundet påvirker de gjenværende utøverne, men han kjenner seg ikke igjen i trønderens beskrivelse av «flere kamerater på landslaget som jeg føler er blitt dårlig behandlet».

– Personlig kan jeg ikke si noe annet enn at jeg er blitt behandlet ekstremt godt siden jeg gjorde min inntreden på landslaget i 2012. Jeg synes at ting er veldig bra og at Norges Skiforbund er en kjempebra arbeidsplass, svarer Røthe.

Heller ikke landslagskollega Martin Løwstrøm Nyenget forstår Klæbos uttalelser:

– Jeg synes det har vært lite konkrete eksempler. Det er litt overraskende noen av de uttalelsene også, så det er litt vanskelig å si hva han peker på når han ikke har vært mer konkret. Jeg håper dette er et tilbakelagt kapittel snart, sier han.

TRIVES: Martin Løwstrøm Nyenget og Sjur Røthe etter femmila i Holmenkollen i fjor. Der ble de nummer én og to. Foto: Terje Pedersen / NTB

Betent konflikt

Klæbos podkast-uttalelser kommer midt i en pågående konflikt med Skiforbundet.

Superstjerna har altså valgt å si nei til å være en del av det norske landslaget, og samtidig har han sammen med alpinistene Lucas Braathen og Aleksander Aamodt Kilde tatt opp kampen mot eget forbund. Målet er at utøverne skal få større frihet til å ha kommersielle samarbeid.

Braathen og Kilde kan kjøre verdenscuprenn mens konflikten pågår, men Klæbo er nødt til å signere en såkalt representasjonsavtale før han får grønt lys til å entre startstreken.

VM-KONGER: Både Johannes Høsflot Klæbo og Simen Hegstad Krüger herjet under VM i Planica. Foto: Heiko Junge / NTB

Krüger ber nå partene om å finne ut av det.

– Jeg tenker at det begynner å bli på tide at man blir enig. Jeg ser ikke hva som skal være i veien for å finne enighet. Det er noe som kan være en energilekkasje både for oss og for ham.

Iversen føler seg trygg på at det går mot en løsning.

– Jeg tror i hvert fall at han kommer til å gå verdenscup. Og så håper jeg de bare blir venner. Jeg håper og tror at det løser seg. Hvis ikke så er det jo veldig positivt for meg, da har jeg en mye enklere vei til verdenscupen. Jeg ser jo ikke det store bildet, vi er bare Team Emil så jeg håper egentlig at det ikke skal løse seg, sier Iversen med glimt i øyet, før han korrigerer seg selv:

– Jeg tror nok at det kommer til å løse seg.