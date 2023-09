Svarer på Klæbos kritikk - varsler nye samtaler med skistjernen

– Jeg føler at du må behandle folk på en god måte. Hvis du skal gjøre det så må du være åpen, du må ha verdier fra bunnen av hjertet. Det tror jeg ikke de (Skiforbundet) har akkurat nå. De balanserer på en linje, og tar veldig kortsiktige avgjørelser uten å tenke på utøveren. Jeg føler at utøveren kommer veldig langt bak i linjen, noe jeg synes er galt, sier Johannes Høsflot Klæbo i podkasten «Faster Skier», ifølge VG.

Klæbo har fortsatt ikke signert hverken landslagsavtale eller representasjonsavtale med Norges Skiforbund for den kommende sesongen.

Kort sagt går konflikten ut på hvordan det sportslige opplegget for skistjernen skal være, behandlingen av folk i Skiforbundet og markedsavtaler mellom løpere og forbund.

Likevel håper den avtroppende langrennssjefen, Espen Bjervig, på en snarlig løsning.

– Håper vi får den i boks snart

For at Klæbo skal kunne gå verdenscup til vinteren, må han ha en såkalt representasjonsavtale, altså en avtale om hvilke vilkår som skal gjelde de gangene Klæbo faktisk representerer Norge.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig. Foto: Lars Thomas Nordby / NTB

NRK gjorde et intervju med Bjervig fredag. Det var før VG omtalte podkasten. Til NRK forteller Bjervig at han håper situasjonen skal løse seg snart.

– Nå har han (Johannes) akkurat kommet hjem fra USA. Jeg håper jeg skal møte i hvert fall faren hans (Klæbos manager, red.anm.) ganske raskt og sette med ned for å prate om det. Alle ønsker at Johannes skal stå på start i Ruka, sier Bjervig.

Langrennssjefen gir seg altså i Skiforbundet 1. januar, men omtaler avtalen med Klæbo som en av hans viktigste oppgaver de neste månedene.

– Vi har ikke dårlig tid. Når vi drar til Ruka, som er det første verdenscuprennet, så har vi tatt ut de siste løperne bare tre dager før. De utøverne vi tar ut på Beitostølen, de signerer jo avtalen bare tre dager før Ruka. Så avtalen behøver ikke være på plass før verdenscupen starter. Men det er vel ingen av oss som ønsker å bruke unødvendig tid på det her. Jeg håper vi får den i boks snart, sier Bjervig.

Konfrontert med Klæbos uttalelser i podkasten, svarer Bjervig følgende:

– Det er mye av det Johannes uttaler som er vanskelig å tolke, og jeg ønsker å ta dette direkte med han for å få en forståelse av uttalelsene, utover dette henviser jeg til mitt svar til VG i dag om samme sak: Jeg opplever at Johannes og jeg er enige om mye, men at vi også har ulike perspektiver og oppfatninger av interne forhold i langrenn, svarer Bjervig.

Vil tilbake på landslaget

Bjervig fortalte også at han er uenig i en del av karakteristikkene som har kommet fra Klæbo denne sommeren. Vi understreker at disse sitatene er gitt før Bjervig ble konfrontert med Klæbos siste uttalelser:

– Jeg er ikke enig i mange av de påstandene han kommer med og de karakteristikkene rundt hvordan miljøet er her og sånn. Men jeg har respekt for at han syns det, så får vi bare ta det derfra, sier Bjervig.

TRENER PÅ EGEN HÅND: Johannes Høsflot Klæbo står utenfor landslaget denne sesongen og har derfor investert i egen tredemølle til rulleski for å trene. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Under Blink-festivalen i sommer sa Klæbo til NRK at han ikke måtte skrive under en avtale denne sesongen. Hans hovedmål fremover er nemlig VM i Trondheim i 2025.

– Forhåpentligvis sier jeg ikke nei til landslaget i fremtiden. Jeg synes landslaget er en bra ting. Jeg synes bare det er viktig at utøverne blir prioritert, og at forbundet og lederne i forbundet trenger å få litt flere verdier inn i tankegangen sin når de jobber. Hvis ikke kan de ødelegge alt tenker jeg, sier Klæbo i podkasten.

Bjervig sier på sin side at han må ta ansvar for totaliteten og at hans beslutninger må stå seg ovenfor fellesskapet.

– En enkeltutøver trenger ikke å ha det blikket. Det er ikke alltid det som er optimalt for en enkeltutøver, er optimalt for resten. Noen ganger kunne vi gjort en bedre jobb, og vi ønsker hele tiden å utvikle oss videre, på samme måte som utøverne. Når det gjelder interne, personalrelaterte saker, tar vi det med Johannes direkte, og ikke i media, svarer Bjervig.