Det bekrefter Bjervig til NRK, men han ønsker ikke å gi en kommentar på nåværende tidspunkt. Til VG, som omtalte saken først, sier Bjervig følgende.

– Jeg har vært lenge i en krevende jobb. Det krever at du er 110 prosent på ballen hele tiden. Jeg hadde en plan om å gi meg etter OL i Beijing i 2022, men det ville ikke vært noe morsomt å gi seg etter et mesterskap som ikke ble husket som det beste sportslige for Norge, sier Bjervig til VG.

Han har hatt jobben som langrennssjef siden 2018. Før det var han administrativ leder samme sted. Bjervig stiller seg disponibel for skiforbundet og langrennskomiteen ut 2023/24-sesongen.

– Det er ikke overraskende at han slutter. Det har vært en krevende jobb, med mye fokus på utenomsportslige saker som har tatt mye fokus, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland til NRK.

EKSPERT: Fredrik Aukland. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Torgeir Bjørn supplerer:

– Vi har venta på den avgjørelsen egentlig. Han har hatt bortimot en umulig oppgave. Han har hatt ansvaret for både marked, administrasjon og økonomi. Også fikk han også det sportslige ansvaret, forklarer eksperten.

– Utrolig stolt

Under Bjervigs tid har det blant annet vært flere konflikter med stjerneutøveren Johannes Høsflot Klæbo, som i skrivende stund fremdeles ikke har signert en landslagsavtale for kommende sesong.

– Det virker fastlåst rett og slett, sier Bjørn.

Under hans tid kom også dopingsaken mot Therese Johaug, den siste tiden har det vært krevende økonomiske tider for forbundet og i de forrige mesterskapene har det vært bråk rundt flere laguttak.

– Det har vært en stor belastning. Hele landslagsmodellen er under ordentlig press, mener Bjørn.

Bjervig opplyser at han ikke lenger har den samme motivasjonen og gløden lenger, men avviser at negative saker i media og utenomsportslig støy har vært en medvirkende årsak til at han nå gir seg.

– Det var mye utenomsportslig og ikke minst var det veldig mye negativt fokus på norsk kvinnelangrenn. Det var som at når Therese Johaug legger opp, var det slutt for norsk kvinnelangrenn. Så jeg bestemte meg for at den reisen skal jeg være med på, jeg skulle snu den trenden sammen med jentene og trenerne. Det er jeg utrolig stolt av, forteller han til avisen.

OL: Lekene i Beijing ble et spesielt mesterskap for Bjervig, Norge og verden. Foto: NTB

– Veldig uheldig

Bjørn mener Bjervigs plutselige exit setter skiforbundet i en vanskelig situasjon.

– Tidspunktet er veldig uheldig. Det er under to måneder til sesongstart.

Nå starter jobben med å finne hans erstatter.

– Det blir en overgangsperiode. Det blir viktig å finne en som har tilliten til utøvere og ledere inn mot VM på hjemmebane og kommende OL. Ikke minst er det en utfordrende tid for langrennssporten, med et tøffere sponsormarked, tøffere økonomiske tider, lite snø og lavere seertall. Det er en utfordrende jobb, mener Aukland.

Stor sportslig suksess

Under Bjervigs ledelse har langrennslandslaget også hatt stor sportslig suksess. I løpet av hans tid har det bant annet blitt 26 VM-gull og fem OL-gull, samt tre verdenscupseire sammenlagt for både kvinner og menn.

Bjervig har også en lang karriere som aktiv langrennsløper bak seg og har tidligere vært ekspertkommentator for NRK.

51-åringen vet foreløpig ikke hva som blir hans neste jobb.

– Jeg har noen tilbud, og så har jeg egentlig ikke noe dårlig tid. Jeg har et småbruk, har en del eiendommer som jeg driver og forvalter og leier ut. Fokuset mitt er å gjøre en god innsats i skiforbundet til siste arbeidsdag. Så åpner det seg helt sikkert muligheter etter det, sier han til VG.