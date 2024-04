– Det er helt forkastelig og hører ikke hjemme noe sted, er den klare talen fra NRKs sykkelekspert Sondre Sørtveit.

Han snakker om noen hendelser som har vekket raseri i store deler av sykkelmiljøet den siste tiden. Enkelte fans oppførsel har gått langt over streken, og verst har det gått utover Mathieu van der Poel.

Først fikk 29-åringen kastet øl etter seg under Flandern rundt 31. mars. I helga, under Paris-Roubaix, ble han utsatt for et rent sabotasjeforsøk da en person langs veien forsøkte å kaste en caps inn i hjulet til nederlenderen.

– Det er en skam, sier sykkelekspert hos belgiske Sporza, Bert De Backer.

HEIES FREM: Paris-Roubaix tiltrekker seg store folkemengder. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Det er få idretter hvor fansen kommer tettere på heltene sine enn i sykkelsporten. Det skaper et ellevilt liv langs veien, men har også sin bakside.

– Jeg er så rasende. Kan du se for deg i noen som helst annen jobb, at noen kommer inn på kontoret ditt og kaster kaffe i ansiktet ditt? Det er bare motbydelig på et menneskelig nivå, tordnet Eurosports programleder Orla Chennaoui.

Se video av capskastingen øverst i saken.

– Handler om liv og helse

Syklistene kommer i enorm fart langs landeveiene, og et fall kan påføre store skader. Det så man senest da Jonas Vingegaard, som har vunnet Tour de France to år på rad, trynet under Baskerland rundt. Punktert lunge og flere brudd ble resultatet.

EKSPERT: Sondre Sørtveit.

Fallet var ikke forårsaket av sabotasje, men at publikum forsøker å ødelegge er slett ikke uvanlig, forteller stjernesyklist Alexander Kristoff til NRK.

«Har jo vært sabotasje tidligere også med tegnestifter, folk som sperrer veien i protester osv.! Men er jo farlig når folk aktivt prøver å stoppe ryttere som kjører i høy fart. Å kaste øl eller urin er jo ikke direkte farlig da, mer irriterende», skriver han i en SMS.

Sørtveit ser alvorlig på hendelsene den siste tiden.

– De kan velte og skade seg skikkelig. Det handler om liv og helse, og ikke bare ønsket om at noen andre skal vinne. Det er veldig alvorlig, sier NRKs ekspert.

Van der Poel vant til slutt Paris-Roubaix, sabotasjeforsøket til tross, og ble gratulert av kjæresten etter målgang.

SEIER: Roxanne Bertels gratulerer van der Poel med seieren. Foto: ETIENNE GARNIER / AFP

Lover å finne supporteren

Ølkastingen og sabotasjeforsøket mot van der Poel går ikke forbi uten konsekvenser. Syklistenes utøverforening (CPA) varsler nemlig rettslige skritt.

Under Tour de France i 2021 forårsaket en supporter en stor krasj i feltet. Han ble senere funnet og dømt til å betale en bot for oppførselen.

Det samme planlegger utøverforeningen å gjøre nå. Både mot ølkasteren og capskasteren.

– Hvis capsen hadde kommet inn i hjulet, kunne det låst fronthjulet. Det kunne gått skikkelig galt, sier president i CPA Adam Hansen til Global Cycling Network.

Siden det skjedde i Frankrike, er det den franske utøverforeningen som formelt vil gå til sak mot supporteren.

– Vi skal finne den personen. Det er helt sikkert, lover Hansen.

Sørtveit støtter utøverforeningen i deres kamp mot fans som går over streken.

– Man ønsker engasjement fra tilskuerne, og mange ryttere liker godt å konkurrere der det er engasjement. Men når det kommer til denne typen hendelser, som å kaste ting i hjulpet... Det er veldig alvorlig, og jeg synes man skal gjøre et eksempel ut av de som drar stikken så langt, sier han.