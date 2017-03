Landslagstreneren dropper verdenscupfinalen på hjemmebane

– Det lå i planen hele veien at han ikke skulle være med. Når vi planlegger sesongen må vi se på totalbelastningen, så at han ikke er her er veldig naturlig, sier skiskyttersjef Morten Aa Djupvik.

At Eckhoff står over siste renn på nasjonalarenaen i Holmenkollen er tilfeldig, ifølge Djupvik.

– Det er litt overraskende at hovedtreneren ikke er til stede under verdenscupfinalen på hjemmebane. Det hadde vært naturlig, sier NRK-ekspert Ola Lunde tydelig oppgitt.

– Noe vi er enige om

Det er skytetrener Geir Ole Steinslett som står på standplass og følger de norske damene når Eckhoff er borte. Gjennom hele sesongen har de rullert på denne måten.

– Det er noe vi er enige om. Det er stor belastning, så det er naturlig at det er rullering, sier Djupvik.

– ENIGE: Morten Aa Djupvik mener det er en ordning de er enige om. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Jeg må gjøre en god jobb, og coache dem så de får forberedt seg på best mulig måte, sier Steinslett.

– Går det greit å rullere?

– Vi skal gjøre en god jobb her, også er det andre enn meg som legger kabalen, svarer Steinslett.

Lunde: Bør endres

Ola Lunde er ikke i tvil. Han vil endre praksis.

KRITISK: NRKs ekspert Ola Lunde. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Det må gå an å ha trenere som kan stå på jobb hele vinteren. Jeg mener de bør ha de faste trenere mer på plass enn de har nå, sier Lunde.

Han mener det har mye å si å få kontinuitet i trenerapparatet. Det franske og tyske laget har de samme trenerne på standplass hvert renn.

– Spesielt på skytebiten. Der fanger du opp ting som er et problem.

– Bør det endres?

– Hadde jeg vært landslagstrener hadde jeg stilt det kravet.

– Vi er et team som jobber tett sammen, men det er viktig at vi er uthvilt og på hugget, svarer Djupvik.

NRK har ikke lykkes med å få en kommentar fra Stian Eckhoff.