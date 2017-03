De siste tre ukene har Birkeland droppet alle konkurranser for å trene seg i form til avskjeden med skiskyttersporten i Holmenkollen til helgen.

Men i går fikk 29-åringen overraskende beskjed om hun er vraket.

– Jeg er selvfølgelig veldig skuffet. Jeg hadde sett frem til å avslutte karrieren i Holmenkollen, sier hun til NRK.

VM-NEDTUR: 15-kilometeren i VM ble Fanny Horn Birkelands siste verdenscuprenn. Da bommet hun hele fem ganger og endte på en skuffende 50. plass. VM ble generelt en nedtur for 29-åringen som endte på 72. plass på sprinten og ble vraket til stafetten. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Trodde hun skulle gå

Etter åtte år på landslaget har Birkeland bestemt seg for å legge opp etter årets sesong.

Da hun under VM i midten av februar ga trenerne beskjeden, mener Birkeland at de samtidig ga henne signaler om at hun trolig skulle få gå verdenscupavslutningen i Kollen.

– Ja, de sa vel at de skulle prøve å gjøre så godt de kunne, men at de ikke kunne ta meg ut enda, sier hun til NRK.

Derfor valgte 29-åringen å droppe konkurransene før Kollen-rennene og i stedet trene for å gjøre en god figur i det som skulle bli karrierepunktum i nasjonalarenaen - kun et steinkast fra der Oslo-jenta er vokst opp.

Norges tropp i Holmenkollen Ekspandér faktaboks Kvinner: Tiril Kampenhaug Eckhoff, Fossum IF

Marte Olsbu, Froland IL

Kaia Wøien Nicolaisen, Asker SK

Ingrid Landmark Tandrevold, Fossum IF

Karoline Erdal, Førde IL Menn: Ole Einar Bjørndalen, Simostranda IL

Johannes Thingnes Bø, Markane IL

Tarjei Bø, Markane IL

Emil Hegle Svendsen, Trondhjems Skiskyttere

Vetle Sjåstad Christiansen, Geilo IL

Henrik L’Abée-Lund, Oslo SSL

Fredrik Gjesbakk, Bossmo&Ytteren IL

Kristoffer Langøien Skjelvik, Os IL

Prioriterer unge løpere

Men slik blir det altså ikke og landslagstrener Stian Eckhoff er ikke enig i at de har gitt Birkeland signaler om at hun skulle få gå.

– Jeg har vært ganske tydelig på at hun ikke har fått det og at vi ikke har kunnet love noen plass i Kollen. Det er det jeg har sagt til Fanny, sier Eckhoff til NRK.

Han begrunner vrakingen slik:

– Vi har valgt å ta ut de seniorene som har kvalifisert seg til fellesstart og har topplasseringer etter nyttår. De resterende seniorene får ikke gå fordi vi ønsker å gi de yngre en mulighet.

Birkelands beste plassering denne sesongen er 9. plass på sprinten i Nove Mesto i desember. Hun ligger foreløpig på 48. plass i verdenscupen.

UENIG: Landslagstrener Stian Eckhoff mener han aldri har gitt Fanny Horn Birkeland noen signaler om at hun kom til å få gå verdenscupavslutningen i Holmenkollen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Idrettssjefen ringte

Den endelige beskjeden om vrakingen fikk Fanny Horn Birkeland i går kveld, men den kom ikke fra en av trenerne, noe 29-åringen reagerer på.

– Det var ikke akkurat trenerne som ringte meg. De var vel redde for reaksjonen så de turte vel ikke ringe. Det var idrettssjefen (Morten Aa Djupvik) som tok den kjipe samtalen, sier Birkeland.

Hovedtrener Stian Eckhoff hevder Djupvik tok samtalen fordi han også holder i en avslutning for Birkeland.

– Vi har valgt å overlate det til Morten fordi han har sett på en total med avslutning for Fanny, sier Eckhoff.

Om påstanden om at han ikke turte å ringe selv, sier Eckhoff:

– Det må jo hun stå for. Det er ikke så mye mer jeg kan si om det.

Program, skiskyting Holmenkollen Ekspandér faktaboks Fredag 17. mars: 14.00: Sprint kvinner, 7,5 km

16.30: Sprint menn, 10 km Lørdag 18. mars: 12.45: Jaktstart kvinner, 10 km

15.00: Jaktstart menn, 12,5 km Søndag 19. mars 11.15: Fellesstart kvinner, 12,5 km

13.30: Fellesstart menn, 15 km

Går NM

Birkeland sier at hun i etterpåklokskapens lys har tenkt på om det var så lurt å gå ut med planene om å legge opp før sesongen faktisk var ferdig.

– Sånn i ettertid kan man jo alltids tenke at man burde vært stille og ikke sagt noe for da hadde det kanskje vært større sjanse for at jeg fikk gå noen skirenn til.

Birkeland skal gå NM i Mo i Rana neste uke, det blir henne siste renn i karrieren.