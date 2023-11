Lagvenninner i bitter strid – kommenterer svindelskandalen

Ingen av dem klarte å kjempe seg til en topplassering i Östersund søndag.

Oppmerksomheten var likevel retta mot de franske stjernene.

I sommer avslørte nemlig franske L'Equipe at Julia Simon var anklaget for å ha svindlet lagvenninnen Justine Braisaz-Bouchet på Blinkfestivalen i Norge i fjor.

Simon anklages for å ha brukt en sum mellom 1000 og 2000 euro av Braisaz-Bouchets kredittkort. Det tilsvarer om lag 12.000 til 22.000 norske kroner med dagens kurs.

FOKUSERT: Julia Simon. Foto: AFP

– Noen utfordrende øyeblikk i livet

Simon har nektet for innholdet i beskyldningene, men har trent utenfor landslaget hele sommeren.

– Hvordan har forberedelsene dine vært i år?

– Det ble noe nytt. Jeg trente mye hjemme og jeg kunne prøve noen nye ting, som å trene med vennen min. Jeg syntes det var ganske ok. Jeg trengte mye tid etter forrige vinter til å trene. Det var bra, forteller hun til NRK.

SVINDLET?: Justine Braisaz-Bouchet var med å ta gårsdagens seier i blandet stafett. Foto: Reuters

I høst var hun tilbake på trening med landslaget. Simon sier at hun har klart å holde fokus på jobben sin:

– Du har alltid noen utfordrende øyeblikk i livet. Noen øyeblikk er vanskelige og veldig tøffe, men jeg elsker fremdeles å drive med skiskyting. Når jeg er på standplass eller ute i løypa, så tenker jeg bare på jobben min. Jeg tenker på det jeg liker og jeg prøver å gjøre mitt beste. Det er ganske ok.

TREDJEPLASS: Claude Fabien og Julia Simon tok tredjeplassen på lørdagen parstafett. Foto: AP

Braisaz-Bouchet, som var med på å ta seieren på blandet stafett lørdag, forteller NRK at hun har fullt fokus på skiskytingen:

– Det er ikke noe rom for den private saken i hverken vårt lag, i sport eller i skiskyting. Jeg vil være fokusert på det jeg skal gjøre her, og på den positive siden av livet.

– Hvordan er forholdet mellom dere når dere reiser?

– Det er profesjonelt. Det går fint, svarer Braisaz-Bouchet.

Justine Braisaz-Bouchet kommenterer politisaken som pågår mot lagvenninnen Julia Simon som er anklaget for svindel. Du trenger javascript for å se video. Justine Braisaz-Bouchet kommenterer politisaken som pågår mot lagvenninnen Julia Simon som er anklaget for svindel.

På høydesamling med Norge

Ingrid Landmark Tandrevold forteller NRK at Simon var med det norske landslaget på høydesamling i Norge.

– Hun spurte om hun kunne være litt sammen med oss, og vi sa selvfølgelig «ja, takk». Vi vil gjerne trene med verdens beste skiskytter. Det er ingen tvil om at det har vært en krevende sommer og høst for alle parter i den saken. Jeg har bare valgt å forholde meg til alle jentene som personer og de utøverne jeg kjenner. Hverken ta noe side eller ha noe mening om det. Jeg tror det viktigste er å ta var på hverandre mellom nasjonene, sier Tandrevold.

Karoline Knotten sier til NRK at hun har snakket litt med Simon de siste månedene.

– Det har vært tøft i starten. Jeg tror det begynner å komme seg litt, jo mer de får vært med hverandre. Jeg husker jeg tenkte over at vi merka det i fjor – hun kom mye bort til oss i fjor også og hang litt med oss. Vi er et veldig inkluderende lag. Alle er velkommen til oss, så vi er åpne.

RASK: Tandrevold var blant de raskeste i løypa søndag. Foto: NTB

Tandrevold mener skiskytterne har levd opp til navnet «biathlon-family»:

– Det føler jeg at vi på en måte har fått vist nå. Det kan til og med være drama inni et lag, men så har man heldigvis venner og støttespillere utenfor.

Hun tror skandalen hadde blitt håndtert annerledes om det hadde skjedd i det norske laget.

– Jeg er bare veldig glad det ikke er vårt lag. Det tror jeg aldri heller hadde skjedd i vårt lag. Hvis man hadde kommet i en sånn situasjon, tror jeg – dessverre for deres skyld, aldri hadde kommet ut i media på den måten. Det tror jeg er noe man kunne håndtert på en annen måte, mener Tandrevold.

TREFFSIKKER: Søndag var Karoline Knotten mer treffsikker enn på lørdagens blandet stafett. Foto: AFP

Knotten slo tilbake og nykommer imponerte

Italienske Lisa Vittozzi og tyskerne Vanessa Voigt og Franziska Preuss kjempet til siste slutt om topplasseringen på søndagens normaldistanse i Östersund. Tyskerne skjøt feilfritt, mens italieneren hadde to bom. Vittozzi er en racer i løypa, men Preuss holdt tempoet oppe.

Preuss var 0.1 sekunder bak Vittozzi da hun krysset målstreken, og italieneren kunne juble for seier.

Voigt imponerer med 20 treff Du trenger javascript for å se video.

Like bak jaget Karoline Knotten som endte på fjerdeplass.

Knotten skjøt seg bort på gårsdagens blandet stafett. Søndag var skyteformen en helt annen. Hun hadde to fulle hus før det kom en bom på tredje skyting. På siste tur innom standplass beholdt hun roen og skjøt ned alle fem blinkene.

– Jeg er kjempefornøyd, men som alltid litt irritert over den ene bommen, sier Knotten til NRK.

Nykommeren Marthe Krågstad Johansen imponerte også stort søndag og endte på åttendeplass like bak Ingrid Landmark Tandrevold.

Nykommer imponerer: – Suser rett inn i verdenseliten Du trenger javascript for å se video.