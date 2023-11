For tidlig lørdag morgen ble det gjort endringer på det tyske parstafettlaget. Ut gikk Philipp Nawrath, inn kom Justus Strelow.

Men det var ikke Nawrath som måtte erstattes. Det var Benedikt Doll på blandet stafettlaget, som skulle gå senere lørdag, som hadde sår hals. Så dermed ble Nawrath flyttet til blandet stafett, mens Strelow ble erstatteren på parstafettlaget.

Og disse byttingene og forskyvningene skapte forvirring.

USIKKER: Strelow sier de ikke visste om byttet var lov. Foto: ANDERS WIKLUND / AFP

Strelow forteller at han fikk beskjed om at han skulle gå klokken ni lørdag morgen.

– Vi var ikke sikre på om det var lov, sier Strelow til NRK.

– Benedikt droppet, og vi endret på alt. Hvis vår sportsdirektør sier at det er reglene, og han har vært i IBU før, så stoler jeg på ham. Det er sånn det ble, og det var ikke intensjonen. Vi hadde likt hvis Benedikt var frisk.

– Kan virke litt rart

Landslagssjef Per Arne Botnan sier til NRK at de hørte om det like i forkant av stafetten.

– Det hørtes litt merkelig ut i utgangspunktet, sier Botnan.

– Det kan virke litt rart sånn det er gjort, for da kan du i utgangspunktet, rent taktisk sett, gjøre endringer når du ser hva andre har gjort. Men selvfølgelig, de må på en måte ha en som har blitt syk. Det må du sikkert ha en legeerklæring på.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det fikk dere til å stusse?

– Ja, det gjorde det. Det har jo ikke skjedd før som jeg kan huske. Det er ikke så ofte det har vært parstafett og mixed på samme dag heller. Men da er det greit. Da vet vi det til neste gang, sier Botnan.

Han mener det mest naturlige ville vært å sette reserven rett i posisjonen til utøveren som ble syk. Han sier at det blir litt rart, men at det ikke står noe i regelverket om at det ikke er lov og at de derfor bare må godta det.

– Hvordan sjekket dere det?

– Jeg spurte en fra IBU, om hvordan tolkningen av regelverket var der. Da sa han at det står ingenting om at du ikke har lov til å ta en ut fra det andre stafettlaget og putte inn, sier Botnan.

– Litt for tøft

På selve parstafetten lørdag viste svenskene seg overlegne, etter litt melding frem og tilbake mellom den norske og svenske leiren. Hanna Öberg og Sebastian Samuelsson var kunne juble foran nordmennene.

– Det ble akkurat litt for tøft, sa Emil Hegle Svendsen i NRK-studio om siste skyting.

Frankrikes Julia Simon og Fabien Claude ble nummer tre.

Sverige-jubel på hjemmebane i verdenscupåpningen Du trenger javascript for å se video.

– Vi er veldig fornøyde. Smiler fra øre til øre. Blir ikke bedre start, eller det kunne blitt én plass bedre, men vi er veldig fornøyde, sier Lægreid til NRK.

Han var spesielt fornøyd med sin makker.

– Jeg er superimponert over det hun får til. Hun leverer som om hun har gått blandet parstafett mange, mange ganger før, sier Lægreid.

– Jeg ser hun står på siste stående med Hanna Öberg, en rutinert løper på hjemmebane, og skyter om seieren. Jeg tenkte at da koser Juni seg, nå får hun erfaring som hun kommer til å leve på lenge.

En ønsket situasjon

Lægreid åpnet med fullt hus på første skyting, men havnet flere sekunder bak teten ut fra skytingen. På andre skyting satt også skuddet i alle blinkene for Lægreid.

Med ekstraskudd kom også Arnekleiv seg igjennom sin første etappe uten strafferunder og sendte Lægreid ut snaue seks sekunder bak teten.

Lægreid kom seg igjennom sin tredje skyting med ekstraskudd, men da tok svenskene over ledelsen. Samuelsson skjøt feilfritt og gikk godt i sporet, men Lægreid hang seg på, og var drøye 17 sekunder bak ut på den siste vekslingen.

FULLE HUS: Lægreid slapp unna strafferundene på parstafetten. Foto: Anders Wiklund / AP

Hanna Öberg fikk dermed et solid utgangspunkt inn mot sin nest siste skyting. Men med to bom og to ekstraskudd ga hun Arnekleiv muligheten til å komme à jour.

Og ut fra nest siste skyting gikk de to skandinavene nesten likt ut.

På siste skytingen kom de to likt inn, men der ble det flere bom på Arnekleiv. To ekstraskudd måtte til, mens det for Öberg ble med én bom.

– Det er en situasjon jeg har lyst til å sette meg selv i, for det er det her du må trene på. Jeg synes det gikk brukbart, det ble litt bom på begge to, men det var ikke på grunn av nerver, det var en feil som kan skje på trening også, sier Arnekleiv.

Dermed fikk svensken forspranget hun trengte, og gikk i mål til en storfornøyd Samuelsson.