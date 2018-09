– Det er kjedelig å komme ut fra oppvarmingen når det er så lite folk. Det er ingen god opplevelse.

Det sier Lars Lagerbäck, dagen etter 2-0-triumfen mot Kypros.

Norge fikk en strålende start på nasjonsligaen, men det var ikke veldig mange som hadde tatt turen til Ullevaal for å se kampen. Totalt var det 6172 tilskuere til stede.

Det er ifølge NTB det laveste antallet i en turneringskamp på hjemmebane siden 3540 så hjemmetapet mot Island i EM-kvalifiseringen i september 1987.

Mange tok til Twitter for å påpeke publikumsfraværet.

Vurderer å se på billettprisene

Lagerbäck mener det kun er én ting han, og spillerne på landslaget, kan gjøre for å dra flere folk til stadion.

– Vi kan bare vinne kamper. Jeg ser ingen annen løsning. Jeg vet ikke hva vi gjør feil.

Til kampen mot Kypros kostet de dyreste billettene 500 kroner for voksne, og 250 kroner for barn. Landslagssjefen sier de stive prisene kan ha hatt noe å si for publikumsoppmøte.

– Det er klart at for en familie uten stor inntekt kan det selvsagt ha noe å si.

TRIST: Lars Lagerbäck sier han ikke vet hva mer de kan gjøre for å fri til publikum. Foto: HARALDUR GUDJONSSON / AFP

Kommunikasjons- og samfunnsdirektør i Norges Fotballforbund, Svein Graff, sier til NTB at de kommer til å vurdere billettprisene fremover.

– Ja, vi må vurdere prisene for de kommende kampene. Selv om sen kampstart og andre forhold også påvirker publikum, var tilskuertallet mot Kypros altfor lavt. Vi må ta kritikken på alvor, sier Svein Graff.

Skeptisk til å spille på andre arenaer

Et mulig tiltak, som har vært nevnt for å trekke flere til stadion, er å spille landskamper på flere arenaer, rundt omkring i Norge.

Lagerbäck forstår den tankegangen, men stiller seg likevel noe kritisk til forslaget.

– Vi har ei linje der vi jobber for å gjøre Ullevaal til vårt fort. Jeg liker å spille på en nasjonalarena. Samtidig har vi et ansvar. Kanskje vi kan legge noen treningskamper og slikt til andre arenaer, forteller Lagerbäck.