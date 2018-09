Kaptein Johansen svarte skeptikerne – senket Kypros

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– I fotball handler det om å gripe sjansen når man får muligheten, sa Stefan Johansen til NRK dagen før landskampen mot Kypros.

Han har ikke startet én kamp for Fulham i Premier League så langt denne sesongen, og har måttet tåle spørsmål hele uka om han frykter å bli satt ut av det norske landslaget.

Mot Kypros ga Johansen klart svar på tiltale. Han grep den muligheten han snakket om.

For etter 20 minutter løp Norges kaptein inn en langpasning, gjorde alt selv og dunket ballen i nettaket. Og like før pause løftet han et frispark fra 17 meter over muren og inn i keeperhjørnet.

– Jeg lar ikke slikt påvirke meg. Folk får få mene hva de vil. Jeg følte jeg svarte på tiltale i dag, sier Johansen til TV 2 etter 2-0-seieren.

Hva han mente med å holde seg rundt ørene etter den første scoringen, ville han derimot ikke fortelle.

– Dere får ta det som dere vil, forteller kapteinen og gliser.

– Det er ingenting som er deiligere enn å score mål når man er i en litt sånn utsatt posisjon, sier NRKs ekspert Morten Morisbak Skjønsberg.

Fra skade til scoringer

KAPTEIN MED STOR K: Stefan Johansens andre scoring kom på et frispark. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Johansen ble taklet og ble liggende nede etter bare ett minutt på Ullevaal, men englandsproffen ristet og iset av seg smertene i foten og kom seg på beina.

Deretter kjørte Norge over Kypros i den første kampen i nasjonsligaen de første 45 minuttene.

Flere av de norske spillerne var frempå foran mål, men det var altså 27-åringen fra Vardø som skulle stå for målene.

Før kampen uttalte han at han til tross for bare å ha startet en ligacupkamp for Fulham denne sesongen, så var han full av selvtillit i landslagstrøya.

– Det er som å skru to år tilbake i tid, da jeg kom til Fulham. Vi henter enormt med spillere i nesten hvert overgangsvindu, så da er det naturlig at treneren vil prøve litt for å finne ut hva som fungerer best mulig. Jeg har en god dialog med treneren også. Vi har pratet mye, og jeg henger ikke med hodet. Jeg vet at jeg får muligheten, sa han til NRK.

Byttet ut

Selv var han ikke redd for å bli satt ut av det norske laget.

– Lars og jeg har også en bra dialog. Det er likt for alle, og anser han at ikke nok spilletid, så… Vi har fått en ganske «tight » gruppe hvor alle støtter alle, så jeg vil gjøre mitt uansett om jeg spiller eller ikke, fortalte kapteinen.

Men spilte gjorde han så definitivt. Da han ble byttet ut etter 71 minutter sto det fortsatt 2–0 til Norge, selv om Kypros kom mer inn i kampen i den andre omgangen.

Til tross for flere store muligheter begge veier, endte åpningskampen i nyinnvinningen Nations League med 2-0 til Norge.

– Det handler om å få en god start. Vi gjør jobben på en middels dag. Tre poeng er tre poeng, nå er det Bulgaria på søndag, sier Johansen.