Søndag kveld ble Kurtovic båret av banen med enorme smerter. Mandag kveld ble det klart at korsbåndet har røket.

– Dette er en alvorlig kneskade, som vil sette Amanda ut av håndballspill i flere måneder fremover. En slik skade i fremre korsbånd blir normalt operert hos unge mennesker og idrettsutøvere, sier landslagets lege, Anne Froholdt.

Amanda Kurtović ønsker å få ro i tiden fremover, og ber om at hun ikke blir kontaktet i denne fasen.

VONDT: Amanda Kurtovic hadde tydelig store smerter.

På en pressekonferanse i formiddag, uttalte Thorir Hergeirsson seg om situasjonen, men kunne ikke da gi et klart svar. Til NRK etter presseseansen, fortale landslagssjefen at det ikke så lyst ut for at Kurtovic skal rekke mesterskapet.

– Ut ifra sånn det ser ut nå er sjansene veldig små. Så vi planlegger og forbereder oss nå videre uten henne, dessverre, sier Hergeirsson.

Måneder ute

Etter at Norge allerede må klare seg uten Nora Mørk til EM i Frankrike, var det Amanda Kurtovic som skulle bekle den høyre bakspillerplassen, sammen med Linn Jørum Sulland.

Men etter korsbåndskaden, som kommer til å holde henne borte fra håndballbanen i mange måneder, har Norge nå mistet enda en venstrehendt høyre bakspiller.

– Det har absolutt store konsekvenser. Amanda er en veldig god spiller. Vi skulle dele på å ta den plassen på banen, og at vi mangler henne gir oss utfordringer, sier Sulland.

SVEKKET: Norges kaptein Stine Bredal Oftedal er ikke i tvil om at laget er svekket. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det er klart det svekker oss å miste enda en ekstremt god skeivhendt spiller. Amanda har noen spisskvaliteter i skudd og håndledd og også et veldig godt håndballhode. Det er ingen tvil om at det er noe et lag kjenner uansett, med en sånn spiller borte, forteller kaptein, Stine Bredal Oftedal.

– Utrolig hjerteskjærende

Flere av jentene beskriver opplevelsen av skaden som tøff. For da Kurtovic hinket rundt etter en finte, og måtte av på båre, var det mange lagvenninner som fryktet det verste.

– Nei, det er jo utrolig hjerteskjærende når man ser og hører de hylene der. Så det er forferdelig, sier Heidi Løke om hvordan hun opplevde skaden på banen.

Oftedal sier at hun ikke har pratet med Kurtovic siden i garderoben etter kampen, og forteller om mye fortvilelse hos Bucuresti-spilleren.

– Det er kjempetrist selvfølgelig. Det er tungt for hele laget, men det er Amanda som står midt oppi alt, og det er henne det virkelig er brutalt og veldig synd på akkurat nå.

ERSTATTERE: Landslagssjef Thorir Hergeirsson har ikke bestemt hvem som skal erstatte den skadede Amanda Kurtovic. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Hvem som kommer inn som erstatter er foreløpig ikke bestemt. Hergeirsson sier at det uansett blir en venstrehendt spiller, og trekker frem Silje Waade (Vipers), Moa Högdahl (Viborg) og Maja Jakobsen (Odense) som de tre kandidatene.

Norge har også vært plaget med en del småskader inn mot mesterskapet. Katrine Lunde stod over forrige kamp på grunn av en vond ankel. Også Stine Bredal Oftedal stod over mot Frankrike, mens Thea Mørk forlot banen med en kjenning i hamstring.

Både spillerne selv, og fysioterapeut, Trond Viggo Sjøbakk, sier derimot at de regner med at alle er klare til åpningskampen mot Tyskland, lørdag 1. desember.