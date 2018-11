Kurtovic hylende av banen i siste kamp før EM

Norge-Frankrike 23-21

– Jeg blir sjokkert og lei meg. Ut fra Amandas reaksjon på banen er det lett å tro at det er en alvorlig kneskade, men det må undersøkes. På kort sikt er jeg absolutt ikke optimistisk, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til NRK.

Det var under 10 minutter igjen av Norges generalprøvekamp mot Frankrike da det skjedde. Amanda Kurtovic tok en finte i angrep og tok seg umiddelbart til det venstre kneet, før hun gikk mot benken i tårer.

– Rystet oss alle

27-åringen fikk etter hvert hjelp til å komme seg av på sidelinjen, og hylene til den venstre bakspilleren kunne høres i hele hallen.

– Det er forferdelig vondt å høre det ute på banen. Det rystet oss alle, sier Stine Bredal Oftedal til NRK.

PROFIL: Amanda Kurtovic er en av Norges store profiler. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Landslagskapteinen og flere av lagvenninnene strømmet til Kurtovic, som fikk legebehandling på sidelinjen, før hun ble fraktet ut av Telenor Arena på båre.

Oftedal legger til at laget krysser alt de har på Kurtovic' vegne.

– Det er ekstremt dårlige nyheter. Vi har allerede én forferdelig skade (på Nora Mørk), og hvis vi får en til... det er helt utenkelig, sier hun.

Lagvenninner i tårer

Emilie Hegh Arntzen var tydelig preget da hun snakket med NRK, og slet med å holde tårene tilbake.

– Det er alltid et lite håp, men det ser ikke bra ut. Det virker som hun skjønner selv hva det innebærer, selv om det er umulig å vite noe før hun får sjekket det, sier Vipers Kristiansand-spilleren.

– Det stikker litt ekstra for meg når det er Amanda. Å se en av dine beste venner ha det så vondt er ikke en deilig følelse. Hun vet at jeg føler for henne, så får vi vente og se hva de sier på sykehuset, fortsetter hun

Var Mørks «erstatter»

Bucuresti-proffen er en av Norges viktigste spillere, spesielt etter at Nora Mørk måtte operere kneet nok en gang og mister mesterskapet i Frankrike som begynner om bare en uke. Kurtovic spiller også høyreback.

NORSK TRIO:Thea Mørk, Amanda Kurtovic og Stine Bredal Oftedal før firenasjoners turneringen på Lysaker. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Det er forferdelig å se. Man føler så mye for hverandre. Det er viktig for jentene å ta med seg at de vinner denne kampen, selv om dette er trist, sier TV 2s ekspert Gro Hammerseng-Edin.

Uten Kurtovic har håndballandslaget bare en ren høyre bakspiller igjen i troppen, ved Linn Jørum Sulland.

– Vi må se hva vi gjør med troppen, vi trenger en annen venstrehåndsspiller i hvert fall, sier Hergeirsson til TV 2.

Også kaptein Stine Bredal Oftedal har kjent på skadeplager den siste uken, og har ikke spilt de tre siste kampene. I tillegg fikk Thea Mørk seg en smell i møtet med Frankrike, og Katrine Lunde stod over på grunn av en vond ankel.