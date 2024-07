Må spille landskamper midt i sommerferien: – Oppskrift på katastrofe

– Det er uforståelig at vi nå har byttet ut september-vinduet med juli. Nå har vi fri i september istedenfor juli, men da har jo ligaen begynt igjen.

Det forteller Barcelona og landslagsspiller Caroline Graham Hansen til NRK før møtet med Finland og Nederland i de to siste kvalifiseringskampene til neste års europamesterskap.

Hun og de andre utenlandsproffene skulle egentlig hatt en etterlengtet ferie i sommer etter at sesongen for klubblag var over. Slik ble det ikke etter at Uefa kom med oppsettet for kvalifiseringskampene til neste års EM.

Flere av landslagsspillerne og NRKs fotballekspert mener dette kan få konsekvenser for spillerne som har sin første sommer på flere år uten mesterskap.

– Ferien vi trenger blir ikke noe av

Graham Hansen syns det er bra at problematikken tas opp.

MØTTE PRESSEN: Landslagssjef Gemma Grainger og Caroline Graham Hansen. Foto: BILDBYRÅN

– Det er nesten ikke noe fri, så det er viktig å få den pausen på sommeren så du kan slappe av, trent og bygd deg opp til neste sesong. Det er uheldig og dumt for vår del, mener hun.

Ingrid Syrstad Engen, som til vanlig spiller i Barcelona sammen med Graham Hansen, forteller at landslagsvenninnene har diskutert saken innad i laget.

– Vi har snakket om hvorfor det skjer og hva som er grunnen til det. Når det er midt i ferien må du legge opp til at du må trene og holde deg i form for å spille kamper. Det gjør at ferien vi trenger ikke blir noe av, sier hun.

Lagvenninnen Guro Reiten synes oppsettet er kjipt, men er klar på at de bare må forholde seg til Uefas oppsett.

– Jeg synes at akkurat denne samlingen var det dårlig timing på, og så tror jeg de kan gjøre det annerledes fremover. Vi må bare snu om på det og nyte ukene og trene de ukene vi får, for vi vil jo ikke møte her uforberedt, sier Reiten.

FORBEREDELSER: Guro Reiten og resten av landslaget under trening i finske Åbo torsdag. Foto: BILDBYRÅN

NRK har kontaktet Uefa og presentert kritikken fra landslagsspillerne. De mener at innføringen av Nasjonsligaen og det nye kvalifiserings-formatet til EM var et viktig skritt for kvinnelandslag i fotball

– Denne endringen var ønsket og godkjent av alle europeiske nasjonale forbund, og det var klart fra begynnelsen at 18 kampdager er nødvendig for å spille denne kvalifiseringen, og dermed måtte hvert vindu i Fifa sin internasjonale kampkalender brukes, sier Uefa.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp mener at kampoppsettet ikke er noe mindre skummelt for dem som spiller i toppserien i Norge.

– IKKE OPTIMALT: NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp Foto: Birk Pessl-Kleiven / NRK

– Terminlista er veldig tett og komplisert, og det er vurderinger som må tas begge veier. Det er langt ifra optimalt og det er en oppskrift på katastrofe og skader det som skjer nå. Det er et tett kampprogram inn mot landslagssamlingen, og med altfor høy belastning så øker jo risikoen. Det går veldig utover landslaget vårt, sier han.

– Kan ikke tape

Nå er Finland verter i kampen som kan ta Norge ett hakk nærmere neste års fotball-EM. NRKs fotballekspert er spent på det han omtaler som «den viktigste landskampen på lang tid».

– For de som spiller i Norge har det vært et utrolig tøft kampprogram, og spesielt den siste måneden. Mens for eksempel Syrstad Engen, som har hatt lang ferie etter Mesterligaen, går inn i disse kampene med veldig slitne bein og lite overskudd, sier han og legger til:

– Det er ikke optimalt måten denne spillergruppen møter til samling på nå.

Det gjenstår bare to EM-kvalifiseringskamper, og Norge må bli nummer én eller to for å ta seg direkte til mesterskapet.

– Norge kan ikke tape, og må mest sannsynlig vinne for å ha direkteplassene til EM neste år. Det er den viktigste landslagskampen på lang tid, sier Torp om Finland-kampen fredag.