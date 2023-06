Landslagssjef Hege Riise og stjernespillerne Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg møtte pressen etter sommerens første treningsøkt med landslaget på Ullevaal stadion.

– Først og fremst hei! Vi kommer til å se hverandre mye fremover, så jeg håper vi kan ha en god periode i lag, åpner Hegerberg pressekonferansen med å si.

Pressekorpset forsøkte gjentatte ganger å dra sammenlikninger mellom Ada Hegerberg og Graham Hansen og Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard.

RESPEKT: Ada Hegerberg ønsker å ha et respektabelt forhold til media. Foto: NTB

– Haaland slipper unna mye media, hva tenker du om det? Og hva tenker du om det å håndtere media?, blir Hegerberg spurt om.

– Hva jeg tenker om det? Jeg har egentlig ingen kommentarer til det, det er ikke så viktig hva jeg tenker om det. For min egen del tenker jeg at det er veldig viktig å ha et respektabelt forhold til media. Det er gi og ta, svarer spissen og utdyper:

– Jeg har vært i tøffe runder med media opp igjennom karrieren. Det har vært god erfaring også. Så handler det veldig mye om å fremme sporten vår. Dere har en veldig viktig rolle i det, jeg har en veldig viktig rolle i det. Derfor er det viktig for meg at dere har adgang, at det holdes profesjonelt, at dere får det dere skal ha. At dere får nok til å kunne hjelpe oss å fremme sporten. Jeg synes vi har en bra balanse i dag. Det blir noen tøffe runder med tøffe resultater, slik skal det være. Men så lenge man holder det profesjonelt, så fungerer det veldig godt i mine øyne.

Barcelona-rykter

Den siste tiden har det florert rykter om at Hegerberg kan bli lagvenninne med Graham Hansen også på klubbnivå. 27-åringen har spilt for Lyon siden sommeren 2014, hvor hun har tatt seks Mesterliga-titler og vunnet den franske serien åtte ganger.

På spørsmål om ryktene om Barcelona svarer Hegerberg:

– No comment, som man bruker å si. Det virker som dere har mer informasjon om det enn hva jeg har. Men jeg har ett år igjen av kontrakten min, det tar jeg med knusende ro. Jeg har stått i slike situasjoner før og er godt vant med det. Så jeg føler at jeg klarer å holde fokus på det jeg skal, det er å spille et godt VM for Norge.

LAGKAMERATER: Det ryktes at Norges store stjerner Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen også kan bli kolleger i Barcelona. Foto: Heiko Junge / NTB

– Du har vært i Lyon lenge, ser du for deg å bli der resten av karrieren?

– Det gjenstår å se, det er veldig vanskelig å sette ord på nå. Jeg har som sagt ett år igjen. Det er klart at Lyon er i litt endring, vi har en ny eier, etter en stor periode med den forrige eieren. Jeg har hatt god dialog med den nye eieren, samtidig så har ikke Lyon tatt kontakt med agentene mine ennå. Det er statusen i dag, sier en kryptisk Hegerberg.

– Det er helt ubetydelig hva jeg tenker om Barcelona akkurat nå, konstaterer hun.

– Ada er en veldig bra spiller. Alle vet at hun kan score mål og jeg tror hun kunne bidratt med mye på et hvilket som helst lag. Svaret er alltid «ja, takk» til folk som kan score mye mål, sier Graham Hansen om ryktene rundt Hegerberg.

GODT HUMØR: Ada Hegerberg fikk strekt på både lår og smilebånd på første dag av treningsleiren før sommerens VM. Foto: NTB

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp tror Barcelona kan være et godt valg for spissen.

– Hun kan passe bra inn. For spissen er ikke alltid så delaktig i spillet ellers i Barcelona. For Ada hadde det vært et trygt valg, hvor hun kommer til å passe godt inn. Det er et lag som er gunstig for Ada, mener Torp.

– Elektrisk stemning

Mandag startet landslaget sin oppladning til sommerens fotball-VM i Australia og New Zealand. Landslagssjefen har et klart mål for mesterskapet:

– Vi har mål om å vinne pulja, Det er tydelig. Veien videre er mest sannsynlig Japan eller Spania, som blir en nøtt vi må knekke. Men det er de laga vi har spilt mest mot, så vi håper å komme dit.

Etter en travel, men suksessfull slutt på sesongen for Lyon i Frankrike, forteller Hegerberg at hun har fått en pause før landslagssamlinga.

– Jeg tror det har vært veldig positivt, eller vi får jo se. Men jeg tror det har vært veldig bra at jentene har fått pusta litt før vi er i gang igjen.

– Det er litt elektrisk stemning. Nå har de hatt ferie, og har kommet inn med god stemning. De trippa og var superglad for å se hverandre, sier Riise om dagens økt.

GJENSYNSGLEDE: Mange var glade for å se hverandre igjen på Ullevaal stadion. Foto: NTB

Fokus på lagarbeid

Riise har også planen klar for hvordan hun best skal utnytte verdensstjernene Hegerberg og Graham Hansen.

– Caroline er en kant som kan gå utover og innover og være en trussel. Hegerbergs kvaliteter foran mål taler for seg selv. Det kollektive Norge er helt avhengige av de to, med fler, for å lykkes. Kantrolle er det som er tenkt for Caroline, grunnformasjonen vår er en 4-3-3, så har vi endringer der som vi kan gjøre. Caro kan også spille inne, men vi har ikke den naturlige 10-er-spilleren, forklarer Riise og vektlegger lagarbeidet:

– Med to stjerner er de også avhengig av et kollektiv for at de skal få det til og kollektivet er avhengige av dem. Så det henger sammen. Det handler om de gode relasjonene og ikke jobbe isolert med bare de.

LANDSLAGSSJEF: Hege Riise. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Hegerberg stemmer i:

– Har du et sterkt kollektiv på plass kommer individet til å skinne.

– Vi kommer ikke til å ha noen større marginer i forhold til de andre lagene. Vi må ha et så sterkt kollektiv som mulig. Det kreves veldig mye av en og hver av oss. Vi har fortsatt noen uker igjen til å få ting til å sitte, mener Hegerberg.

– Jeg tror vi er en underdog, legger Graham Hansen til.

Graham Hansen lurte også på om hun kunne få skyss hjem etter pressekonferansen.

VM starter 20. juli og varer frem til 20. august. Norge er i gruppa A med Sveits, New Zealand og Filippinene