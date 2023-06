– Jeg synes 86 minutter var bra. Så skjer det ting som kan skje i fotball. Det er sånt som skjer. Det er tungt, selvfølgelig. Vi forventet å vinne slik vi spilte, men det gjorde vi ikke, sier Haaland til pressekorpset på Ullevaal.

MØTTE PRESSEN: Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. Foto: Vegard B. Lien / NRK

Mye av EM-håpet forduftet på 104 sekunder på Ullevaal lørdag. Skottland snudde 1–0 til 1–2, og vips var Norge på gyngende grunn i EM-kvaliken.

Når NRK spør Haaland om hva han tror er årsaken til at det ble sånn, svarer han:

– Jeg synes vi gjorde en fin andre omgang frem til de siste minuttene. Det kan skje de beste, også. Det skjedde med City i fjor. Det skjedde med oss nå. Jeg har ikke svaret på det. Jeg er ikke verdens smarteste mann som har svaret på sånne spørsmål, så jeg vet ikke.

Klart Ødegaard-svar

Både landslagskaptein Ødegaard og Haaland, som også er en del av kapteinsteamet, understreker at spillergruppa har full tillit til Solbakken som landslagstrener.

Haaland mener dette ikke er et spørsmål nå etter at Solbakken nylig forlenget kontrakten.

Ødegaard understreker at troen er like sterk.

– Vi hadde et møte her nå hvor vi gikk gjennom litt av kampen i går, og så hva vi kunne gjort bedre. Så har vi bare vært tydelig med hverandre om at vi står sammen. Jeg har fortsatt like stor tro på det her prosjektet. Like stor tro på laget. Jeg driter egentlig litt i hva alle andre sier og mener nå. Jeg har like stor tro på det vi driver med. Vi skal fighte på og vi skal komme sterkere tilbake, sier landslagskapteinen.

STÅR SAMMEN: Haaland forteller at laget gjør som Solbakken sier, og at de legger en best mulig plan for å prøve å få poeng videre. Foto: NTB

Ødegaard kom stadig tilbake til at laget skal fortsette å kjempe. Han mener det ikke finnes enkle forklaringer som enkeltbytter eller formasjoner, men hva spillerne faktisk gjør.

– Det er tøft og tungt nå. Folk vil snakke og slakte oss. Dere gjør jobben deres og stiller kritiske spørsmål, men vi står sammen og skal komme sterkere tilbake, sier Ødegaard.

Haaland: – Et problem

Mot Skottland scoret Haaland fra straffemerket etter en snau time. Det var hans 22. scoring på 24 landskamper.

Men like før Skottlands snuoperasjon ble Haaland byttet ut sammen med Fredrik Aursnes og Patrick Berg. Solbakken har fått mye kritikk for trippelbyttet, og landslagssjefen forklarte at Haaland måtte ut.

Søndag fikk Haaland spørsmål om han faktisk måtte det.

– Ja, altså, jeg følte jeg hadde gjort mitt. Å få inn en frisk Jørgen Strand Larsen på topp, det er ikke noe galt det, synes jeg, sier Haaland.

SVARTE: Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard ved Ullevaal-gresset søndag formiddag. Foto: Vegard B. Lien / NRK

22-åringen kom til de viktige landskampene etter en lang sesong med Manchester City, som endte med feiring av «The Treble» helt frem til mandag kveld.

Haaland mener denne oppladningen ikke preget hans fysiske form.

– Jeg følte jeg gjorde jobben min i går. Jeg vet ikke hva du synes, men jeg synes hvert fall jeg gjorde jobben min i går. Du får prøve å spille og se hvordan du hadde gjort det om du hadde vunnet «treble-en», for å si det sånn, sier Haaland.

– Altså, under mesterligafinalen var jeg sliten etter 65 minutter der, også. Det er sånn som skjer i fotball, fortsetter han.

På spørsmål om Norges mentale kapasitet til å takle stress og press, svarer Haaland:

– Vi har ikke vært i mesterskap på jeg vet ikke hvor lenge. Vi har ikke erfaring til å komme til mesterskap, slik for eksempel Danmark har hatt de siste åra. Det er selvfølgelig et problem, men vi er sultne gutter som vil lære og vil fram og utvikle seg. Det tror jeg er viktig. For meg personlig gjelder det å komme med ting jeg lærer, og hva jeg kan gjøre for å få Norge til å lykkes. For til syvende og sist er det det jeg vil.

Gikk høyt ut

Solbakken måtte svare for sine taktiske valg før kollapsen. Søndag formiddag, etter å ha fordøyd skuffelsen, møtte han pressen igjen på Ullevaal.

– Det har vært tungt. Men sånn er det. Det er ikke noe legge skjul på at det muligens er den største nedturen jeg har hatt. Jeg synes synd på gutta og støtteapparatet. Jeg står til ansvar for dere, for Norge og for NFF, sier Solbakken dagen derpå.

Norge står nå med én seier på de sju siste kampene, hvor kun Irland er blitt slått. Samtidig er det blitt ett poeng på tre kvalikkamper, og sjansene for en direkteplass til EM er krympet til mikroskopiske.

Det står i sterk kontrast til Solbakkens egne mål og ambisjoner. Da VM-håpet sluknet i Rotterdam i 2021, mente landslagssjefen at man må se bak resultatene.

– Det er så lett å kaste seg over det at vi ikke kvalifiserer oss. Det sier jeg til gutta også, det må vi leve med helt til vi står der. Jeg er 100 prosent sikker, i hvert fall 99, på at vi kommer til å være i Tyskland-EM i 2024 om vi fortsetter den trenden vi er inne i nå. Vi har mye å bygge på, og må ikke la oss pelle på nesa. Vi skal ta konstruktiv kritikk, men vi skal også se helhetsbildet, sa Solbakken.

Når NRK trekker frem denne uttalelsen, er ikke landslagssjefen like optimistisk.

– Nå er det 98. Nei, det er klart at vi har stilt oss i en veldig vanskelig situasjon. Vi har fortjent mye mer i de kampene her. I går skulle vi ha vunnet kampen, i Georgia skulle vi ha vunnet. Vi står med 1 der vi skulle stått med 6. Det sier seg selv at det er vanskeligere, vi får prøve å vinne rubb og stubb, sier landslagssjefen og konstaterer:

– EM-kvaliken er veldig, veldig vanskelig, både poengmessig og mentalt.

Fravær i intervjusonen

Etter nederlaget skulle alle spillerne, ifølge UEFAs reglement, stille seg tilgjengelig i intervjusonen. Men flere stjerner glimret med sitt fravær, deriblant Alexander Sørloth, Stefan Strandberg og Erling Braut Haaland.

Landslagssjefen var først ordknapp da han ble spurt om fraværene i pressesonen:

– Jeg tror de stort sett gjør det.

På spørsmål om Haaland har fått spesialbehandling, innrømmer Solbakken at han ikke har presset Haaland på mediebiten etter han tok trippelen med Manchester City forrige uke.

– Det går en grense for det. I historikken vi har hatt, stilte han vel bra opp forrige ukesamling og samlinga før der stilte han vel opp bra. Også ble han fritatt samlinga før der. Og så har ikke jeg presset han noe den samlinga her, det er jeg helt ærlig på. Jeg har nevnt mediebiten i ti sekunder på et møte vi hadde onsdag kveld. Da ville han ikke. I en vanlig hverdag, som vi ikke kan si han har hatt nå, skal han ta en del av det.

SKUFFA: Det var en sterkt preget Leo Skiri Østigård som møtte pressen etter gårsdagens kjempesmell. Lagkamerat Erling Braut Haaland droppet intervjusonen i går, men stilte uventet opp søndag. Foto: NTB

Mulig bakvei

Norge har igjen både Spania (hjemme) og Skottland (borte) i EM-kvaliken. Selv med fem norske seire på de fem siste kampene, er Norge fortsatt avhengig av at rivalene snubler for å ta seg direkte til EM.

Dermed kan et nasjonsligaomspill igjen gi en ekstrasjanse for Norge, men dette er heller ikke sikkert. Norge ble nemlig toer i høstens nasjonsliga, og det betyr kort fortalt at Ståle Solbakkens menn er avhengig av hvilke lag som direktekvalifiserer til EM.

Enten må fire av de sju lagene som er rangert foran Norge i forrige nasjonsligas B-divisjon kvalifisere seg til EM, eller så må nesten alle A-divisjonslagene kvalifisere seg.

Disse sju nasjonene er rangert foran Norge på B-nivå: Israel, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Skottland, Finland, Ukraina og Island. Hvis mange nok fra A-divisjonen kvalifiserer seg til EM, kan det åpne en omspillsplass for best plasserte lag i B-divisjon.

Tirsdag møter Norge Kypros på Ullevaal stadion klokka 20.45.