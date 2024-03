– Turrenn, seier Heidi Weng, og lèt det henge i lufta.

Så fortset ho:

– Ski Classics kan ein gjere når ein går Ski Classics. Dette er verdscup, så då kan ein gå kortare.

32-åringen, med 111 pallplassar i verdscupen, har akkurat blitt nummer åtte på den klassiske 20-kilometeren. No snakkar ho om det som skal skje kommande laurdag.

HISTORISK: Ragnhild Haga hylgråt av glede etter femmilssigeren i Kollen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Kvinnene skal for andre gong i historia gå femmil i Holmenkollen. Ragnhild Haga blei historisk då ho vann den aller første i fjor.

Vil ikkje ha det

Om eit år står øvinga på meisterskapsprogrammet for kvinner for første gong under VM i Trondheim. Det synest Therese Johaug er så spennande at ho jobbar mot eit mogleg comeback, nettopp for å hevde seg i det rennet.

Men ikkje alle er like begeistra.

– Det synest eg ikkje noko om, seier Heidi Weng.

– Du vil eigentleg ikkje ha femmil i Kollen?

– Nei.

– Ikkje i VM heller?

– Nei.

Ho er langt frå den einaste i intervjusona i Lahti som meiner det.

– Dette er noko som blei bestemt for eit par år sidan, men eg sjølv synest det framleis kunne vore tremil, slik det har vore ei god stund før. Det har eg også høyrt at andre synest, men eg veit ikkje kva det blir framover, seier ho.

– Tremil er langt nok

Mens hoppkvinnene i årevis kjempa for å få hoppa i store bakkar, har det ikkje vore nokon tilsvarande kamp blant dei beste langrennskvinnene i verda om å få gå femmil. I ei undersøking i 2018 sa berre 8,1 prosent av dei kvinnelege verdscupløparane at dei ønskte å gå dei same distansane som mennene.

Likevel vedtok Det internasjonale skiforbundet (FIS) i 2022 at kvinner og menn skal gå dei same distansane – og at ein av desse distansane skulle vere 50 km.

EINIG MED WENG: Mathilde Myhrvold meiner at berre eit fåtal av kvinnene i verdscupen ønsker å gå femmil. Foto: Kalle Parkkien / BILDBYRÅN

– Det er eigentleg litt rart. Det kan hende nokre få er for det, men mange eg har snakka med er ikkje det, seier Myhrvold, som meiner FIS bør vurdere saka på nytt.

– Kanskje ein får tatt det opp, om det kan gjerast noko med i framtida. Jenter klarer jo å gå fem mil, men då blir kanskje forskjellane enda større. Tremil er tøft nok, seier ho.

– Tremil er langt nok, og det blir nesten dobbelt så langt å gå ei femmil, tilføyer svenske Jonna Sundling.

Ho har lenge vore ein av dei beste sprintarane i verda, men har denne sesongen også tatt den første distansesigeren sin. Men femmil har ho aldri gått, og ho er heller ikkje sikker på når den første kjem.

Fryktar låg deltaking

Sundling har ikkje bestemt seg for om ho stiller til start i Holmenkollen, og ho er ikkje den einaste som er i tenkjeboksen.

I fjor var det berre 32 som stilte til start på femmila i Holmenkollen, inkludert Noregs nasjonale kvote. Det gjorde at 12 av dei 32 startande var norske.

– For meg blir det nok ingen start der, seier svenske Maja Dahlqvist om løpet kommande helg.

KLAR FOR FEM MIL: Frida Karlsson ser fram til å gå si første femmil i Kollen. Foto: Dustin Satloff / BILDBYRÅN

Ho er ikkje motstandar av femmil for kvinner, men er bekymra viss den lange distansen fører til låg deltaking.

– Blir det 30 løparar som startar, så trur eg kanskje ... Eg synest det skal vere mange som ønsker å gå og mange på startstreken, seier ho.

Blant dei «nokre få» Mathilde Myhrvold snakkar om, som faktisk vil ha femmil, er Frida Karlsson.

– Eg har aldri gått ei femmil, så eg synest det blir kult å prøve, seier den svenske kapasitetsløparen til NRK.

– Ser ingen veg tilbake

Trass i skepsisen sin, kjem også Heidi Weng til start.

– Eg er som regel glad i det meste av skirenn, så eg går det eg får, seier ho.

FOR SEINT Å SNU: Renndirektør Michael Lamplot trur femmil for kvinner har komme for å bli. Foto: Johanne Wallen / BILDBYRÅN

Og signalet frå FIS er at femmil for kvinner har komme for å bli.

– Like distansar blei vedteke for to år sidan, og 50 kilometer er ein av desse distansane. Det er bekrefta i FIS Council (FIS-styret) og av IOC (Den internasjonale olympiske komiteen), så eg ser ingen veg tilbake, seier renndirektør Michael Lamplot til NRK.

Han deler likevel bekymringa for låg deltaking – blant begge kjønn.

– Å ha femmil to helger på rad, altså i Holmenkollen helga etter meisterskap, det ser vi har ein negativ effekt på deltakinga. Det er ikkje tilfellet i år, så det blir spennande å sjå kor mange som deltek, seier Lamplot.

Han opplyser at per no er 49 kvinner og 74 menn påmelde til femmilene i Holmenkollen i år, utan at det betyr at alle faktisk stiller til start.