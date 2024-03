Spesiell treningsmetode ga Kollen-suksess: – Ikke vanlig å ha slike økter

– Dette er kjempestort for henne. Hun er virkelig en maskin. Hatten av, sier Sverige-trener Per Nilsson til NRK.

I mål var Karlsson hele ett minutt og 19 sekunder foran lagvenninne Ebba Andersson som tok 2.-plassen. Tyske Katharina Hennig tok den siste pallplassen.

– Det er et monsterløp av Frida Karlsson, sier NRKs kommentator Jann Post.

– Det var kjempegøy. Jeg kjørte så hardt da jeg fikk luken. På den siste runden var jeg så sliten, men det var veldig gøy med 50 km. Planen var å ha is i magen på den første runden og så bare gå for det, sier Karlsson til arrangøren.

Astrid Øyre Slind ble beste norske på en 7.-plass.

SLÅTT AV SVENSKENE: Astrid Øyre Slind ble den eneste norske kvinnen topp ti på hjemmebane. Foto: NTB

– Jeg kjente at jeg ikke hadde så mye å gå med at jeg kunne henge med Frida i to runder til. Da tenkte jeg at jeg skulle berge pall, men så klarte jeg ikke det heller, sier Øyre Slind til TV 2 og fortsetter:

– Det var tidenes stemning her i dag, så jeg skulle gjerne sørget for en pall for Norge, men jeg var ikke god nok.

Karlsson har trent en noe spesiell intervalløkt, med tre drag på 16 kilometer med pause imellom hvert drag.

Det så ut til å lønne seg lørdag.

– Det er ikke en vanlig økt. Når du går så lange distanser så blir intensiteten litt lavere. Du får en litt annen effekt enn ved å trene den tradisjonelle fire-fem og seks minutters intervalldrag med pauser. Det er mer for å herde kroppen til litt mer sånn langløpstrening egentlig, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland og fortsetter:

– For å trene mot en femmil kan det være veldig effektiv, men da vil naturligvis intensiteten være litt lavere i snitt enn det vil være på en mer tradisjonell intervalløkt. Det er ikke vanlig å ha slike økter, altså, sier Aukland.

Tungt for Heidi Weng

Dette er kun andre gang i historien at kvinnene får gå femmil i verdenscupen.

Karlsson har tidligere vunnet tremila i Holmenkollen, men deltok ikke i fjorårets femmil, hvor Ragnhild Haga gikk til topps.

Flere av kvinnene har vært kritiske til å gå femmil, blant annet Heidi Weng. Det var derfor knyttet spenning til hvor mange som kom til å delta.

39 løpere stilte til start - blant dem tolv norske løpere.

Karlsson tok tidlig teten og strakk ut feltet. Da én mil var passert var det et hovedfelt på cirka 15 kvinner i tet, med alle de største favorittene på plass.

Etter to mil ble det tungt for Heidi Weng, som falt av tetgruppen.

Heidi Weng kom til slutt i mål som nummer 15 - hele fem minutter og 59 sekunder bak Karlsson.

FIKK DET TUNGT: Heidi Weng ble gående alene i store deler av femmila. Foto: NTB

Svensk samarbeid

Halvveis i løpet byttet samtlige i tetgruppen ski.

– Der hadde Sverige muligheten til å kjøre en taktisk manøver. De kunne sluppet én løs, men da har de valgt å gå for samme taktikk, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Svenskene Karlsson, Jonna Sundling og Ebba Andersson gikk lenge samlet i front og byttet på å dra resten av feltet.

STORKANONENE: Fra venstre: Amerikanske Jessie Diggins, svenske Frida Karlsson, svenske Linn Svahn og tyske Victoria Carl. Foto: NTB

Det ble litt for tøft for flere, blant dem Jessie Diggins. Etter halvgått løp så amerikaneren sliten ut og falt på vei opp Frognerseteren.

– Hun snubler i løssnøen i sving. Det tyder på at hun er sliten. Det kan bli to seige mil på slutten her for verdenscuplederen, sa NRKs kommentator Jann Post.

Karlsson rykket fra

Da tre mil var gått testet Karlsson resten av feltet og satt opp tempo. Da slet resten med å holde følge.

Med 33,2 tilbakelagte kilometer var avstanden 16 sekunder ned fra ledende Karlsson til Andersson på 2. plass.

– Det er et tidsspørsmål før konkurrentene bak kanskje begynner å gi opp denne kampen for førsteplassen. Frida har et godt grep om femmila, sier Aukland.

Og avstanden bare økte.

– Hun tar seg ikke tid til å nyte dette øyeblikket opp mot Frognerseteren engang. Hun bare jager på. Det er ikke tvil om at hun har bestemt seg. Hun skal holde dette løpet helt til mål, sa Aukland da Karlsson passerte på toppen av Frognerseteren for siste gang.