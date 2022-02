Henrik Kristoffersen og Sebastian Foss Solevåg leverte varene i de kinesiske fjellsidene, og det skulle vise seg at spesielt flatene var avgjørende i den første omgangen.

Både Solevåg og Kristoffersen kjørte glitrende i det flate partiet der flere av de største konkurrentene tapte. Det gjorde at de to lenge lå som nummer én og to på resultatlista, men ingen av dem kjente på godfølelsen etterpå.

KJØRTE PÅ MAKS: Solevåg mener han ikke kan kjøre fortere enn han gjorde i 1. omgang. Foto: Luca Bruno / AP

– Jeg tror ikke noen har en veldig god følelse. Kjører greit på ski og får bare fokusere på det og ta det deretter, sier Kristoffersen til NRK.

– Jeg var på limiten. Nå kjører jeg ikke fortere enn det. Jeg brukte litt lang tid på å komme i gang, men da fløt det på, sier Foss Solevåg.

Sensasjonen leverte

Men også Johannes Strolz fortsetter å levere i OL og leverte en sterk slalåmomgang. Strolz tok sin første verdenscupseier i januar i år, og tok OL-gull i kombinasjonen for bare noen dager siden.

GULLHJELM: Skulle Strolz vinne slalåmen blir det hans andre OL-gull i Yanqing. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Østerrikeren gikk forbi Kristoffersen, og leder med to hundredeler før andre omgang. Ned til Solevåg er det bare seks hundredeler, og nordmannen påpeker hvor viktig det blir å holde roen.

– Man må bare innstille seg på at det blir tøft. Man må holde seg til planen og ikke la seg stresse. Hvis man begynner å stresse så går tiden fryktelig fort. Man må bare stole på seg selv, sier 30-åringen.

Strolz tok sin første verdenscupseier da han vant slalåmrennet i Adelboden i starten av januar. Han har aldri tidligere ledet et verdenscuprenn etter første omgang.

Ny nedtur for Braathen

De to norske OL-debutantene fikk to svært ulike opplevelser. Atle Lie McGrath kjørte ut i storslalåmen, men fløt fint nedover slalåmløypa. Nordmannen tapte riktignok noe i det siste bratthenget, men kjørte i mål 1,16 sekunder bak Strolz. Det holdt til en 14.-plass.

Men samtidig som lagkameratene imponerer, har ikke Lucas Braathen fått det til å stemme i Kina. 21-åringen startet aggressivt, men hektet og kjørte ut om lag halvveis ned i løypa. Dermed har begge hans OL-renn endt i utkjøringer.

– Det er så uheldig, for det er en millimeter om å gjøre. Det er et skyv inn mot vertikalen som gjør at jeg hekter på andre siden av porten. Det har ikke skjedd en gang i hele år. Det at det skjer på en dag som dette er jo bare urettferdig, slik er det, sier Braathen til NRK.

– Det er vanskelig her i Kina. Det har ikke passet meg veldig bra selv i dag når solen skinner og følelsen er bra før start. Nei, det glir bare ikke her.

Slik ser resultatlista ut etter første omgang: