Lundby-stikk mot Iversen

Emil Iversen hadde ingen god etappe for Norge på stafetten, og vekslet over halvminuttet bak russerne.

Det har Maren Lundby fått med seg. Iversen var sterkt kritisk til Lundbys deltakelse i «Skal vi danse?». Nå slår Lundby tilbake på Twitter, med et glimt i øyet.

– Hva med litt mer rumba og litt mindre rolig langkjøring neste år?, skriver Lundby og henviser til Iversens twitterbruker.

Det skal nevnes at de to skværet opp i høst, og det ligger både en hjerteemoji og et smilefjes bak meldingen.

I hoppleiren beskriver de Lundby som et lite nettroll.

– Jeg har lært å kjenne Maren Lundby som et lite nettroll. Jeg tenker det er viktig å lese mellom linjene, sier Halvor Egner Granerud til NRK.

Det var under sesongoppkjøringa i høst Iversen stilte seg veldig kritisk til Lundbys «Skal vi danse?»-deltakelse. Der sa han at det ikke ville gått an å delta i danseprogrammet i oppkjøringa til en sesong som langrennsløper.

Senere kom det frem at Lundby slet med å innfri vektforutsetningene for å gjøre det bra i hoppbakken, og valgte å droppe OL for å ikke slanke seg på en uforsvarlig måte.