Henrik Kristoffersen kjørte alt han hadde i andre omgang, men det holdt ikke til å tukte verdens beste alpinist, Marcel Hirscher. Østerrikeren tok dermed sin femte strake seier.

Hirscher gjorde to feil i finaleomgangen, men suste likevel ned til en soleklar seier. Han slo Kristoffersen med 93 hundredels sekund.

– Jeg var for langt bak i første omgang, og da må jeg prøve alt jeg har i andre omgang. Hirscher er bare bedre for øyeblikket. Sånn er det bare, sier Kristoffersen til NRK.

– Det kuleste er den dagen du slår ham

Kristoffersen har vært på verdenscuppallen hele ti ganger denne sesongen uten å vinne. Sju av dem har vært andreplasser.

– Det er bedre å være på pallen nesten hver gang, som jeg har vært, enn å vinne en gang iblant, sier Kristoffersen

– Det er ingen som har vært bedre teknisk enn Hirscher siden Ingemar Stenmark. Jeg skulle vært født fem år senere, smiler 23-åringen.

Kristoffersen setter pris på å konkurrere mot de beste i verden, og vil gjøre alt han kan for å prøve å slå Hirscher.

– Det kuleste er den dagen du slår ham. Det er ingen bedre enn ham for øyeblikket, men vi skal kjempe alt vi kan for å bli det.

VANT IGJEN: Ingen kunne slå Marcel Hirscher i Wengen søndag. Han vant med nesten ett sekund over Henrik Kristoffersen. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

– Det er godt å ha Henrik å konkurrere mot, fordi de siste årene har han vist oss hva som er mulig å klare i slalåm. For øyeblikket funker alt bra for meg personlig, men det er bare et spørsmål om tid før Henrik tar førsteplassen, sier Hirscher.

På skuddhold

Kristoffersen lå på tredjeplass før finaleomgangen i den tradisjonsrike Wengen-slalåmen. Kristoffersen kjørte en solid første omgang og var 59 hundredels sekund bak Marcel Hirscher.

Leif Kristian Nestvold-Haugen (30) lå på en fjerdeplass rett bak Kristoffersen etter første omgang, og endte til slutt på en sterk femteplass.

FORNØYD: Leif Kristian Nestvold-Haugen var fornøyd med femteplassen i Wengen. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

– Utrolig deilig å få et godt resultat. Jeg skulle gjerne kommet ned og tatt ledelsen, men alt i alt kjempet jeg og ga gass. Jeg hadde fjoråret litt i bakhodet, så jeg «safet» litt. Hirscher var det ikke noe å gjøre med i dag, sier Nestvold-Haugen.

– Det er moro å kunne si at man har konkurrert mot kanskje tidenes beste alpinist, sier 30-åringen.

Jonathan Nordbotten kjørte ut i finaleomgangen. Han var på 16.-plass etter første omgang, mens Sebastian Foss Solevåg tok seg opp fra 17.- til 15.-plass.