FORBANNET: Alexander Kristoff var rasende på Boasson Hagen etter VM i fjor. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

IKKE MED VILJE: Edvald Boasson Hagen har helt tiden ment at det aldri var hans intensjon å gi Kristoff et dårlig opptrekk i VM i 2016. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

– Det har vært veldig bra innsats av Alex. Han har vært på pallen på alle etappene og viser god form frem mot VM, sier Edvald Boasson Hagen om Kristoff etter Tour of Britain.

Landsmannen svarer slik om Hagen - som vant søndagens etappe av rittet.

– Edvald er i kanonform. Nå har vi to gode kort i både Edvald og meg, sier Alexander Kristoff til NRK.

Følte seg sveket av Hagen

For bare et snaut år siden var tonen en helt annen. Kristoff følte seg sveket av Hagen og mente landsmannen hadde spurtet for egne gullsjanser i VM. Kristoff mente avtalen var at Hagen skulle trekke opp han.

Det var isfront mellom Norges største sykkelprofiler helt til landslagssjef Stig Kristiansen samlet de to til et oppvaskmøte i mars. Der ble de enige om at Edvald Boasson Hagen ikke skal kjøre flere opptrekk for Kristoff.

Begge får gullsjanse

I årets VM er planen at Hagen skal følge et eventuelt brudd i den siste bakken, mens Kristoff skal spurte for gull hvis det blir massespurt.

OPPVASKMØTE: Slik møttes Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff til oppvaskmøte med landslagssjef Stig Kristiansen i slutten av mars. Møtet fant sted på et hotell i Belgia.

– Det er en løype som passer meg bra, sier Hagen.

Søndag kom nordmannen seg løs fra feltet to kilometer før mål og holdt helt inn i Tour of Britain.

– Nå blir det aller viktigste å holde seg frisk frem mot VM. Jeg kan kanskje også få til en enda bedre form, sier Hagen.

Alexander Kristoff endte på tredjeplass søndag, Katjusja-rytteren føler han har mer å gå på.

– Jeg føler meg ok, men jeg har fortsatt to uker på å se om jeg kan få litt bedre bein i bakkene. Det blir avgjørende i VM for å kunne henge med i avslutningen.