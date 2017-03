– Jeg vet ikke om jeg stoler på Edvald i et opptrekk igjen. Jeg kommer nok til kjøre min egen spurt i VM. Han kjørte et opptrekk i Qatar som jeg ikke var veldig fornøyd med, fortalte Kristoff til NRK før oppvaskmøtet i dag.

De to sykkeprofilene møttes på et hotell i Belgia sammen med landslagssjef Stig Kristiansen. Målet var å skvære opp etter fiaskoen i VM i oktober. Konflikten har vært uløst i snart et halvt år.

Det hele bunner i at Kristoff følte seg sveket av Boasson Hagen. Norge lå meget godt an i VM i Doha i oktober, men da det skulle avgjøres klarte ikke Kristoff og Boasson Hagen å samarbeide.

Landslagssjef Stig Kristiansen tok initiativet til å nå omsider få klarnet luften. Det nærmer seg nytt VM i Bergen, og Norge er avhengig av at de to største profilene er enige.

– Det var kjempebra. Vi fikk prata litt om Qatar, og det som skal skje videre denne sesongen. Det slår litt gnister når sånne type møter, men de er veldig enige om at Qatar er Qatar, og nå ser vi videre mot Bergen.

Skal unngå fiasko i Bergen

På møtet ble de enige om at Boasson Hagen ikke skal kjøre flere opptrekk for Kristoff.

– Vi blander ikke de kortene igjen. Det blir ikke noe opptrekk på Edvald, sier Kristiansen.

FORNØYD MED MØTET: Landslagssjef Stig Kristiansen var fornøyd etter møtet, og mener de har lagt en god plan før VM i Bergen. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Landslagssjefen er klar på at det ble gjort feil i Qatar, og vil nå rette blikket fremover.

– Når du mislykkes i et VM, hvor du hadde store forventninger, er du ikke blid i etterkant. Det er ikke rart at Kristoff blir sinna. Det må vi tåle. Sånne ting skjer, har skjedd, og kommer til å skje igjen. Den feilen har vi lagt bak oss og ser med stor optimisme frem mot Bergen.

De har lært av feilen fra forrige VM. I Bergen har de lagt andre planer, og Norge kommer til å kjøre for både Kristoff og Hagen.

– Noen kommer til å prøve å gå i den siste bakken. Den beste av våre til å gjøre det er Boasson Hagen. Så er det en sjanse for at det samler seg før mål, og da spurter Kristoff. Så blander vi ikke de kortene en gang til, forteller Kristiansen.

Tror på gull

Edvald Boasson Hagen var også fornøyd etter møtet.

– Møtet var fint. Stemningen er fin. Vi har snakket sammen tidligere. Det er nok media som har laget veldig mye ut av dette. Vi har lagt det bak oss for lenge siden, og er venner igjen, mener Boasson Hagen.

Nå har han troen på gull på hjemmebane.

– Det er en løype som kan passe oss begge. Med den planen vi har er det veldig bra.