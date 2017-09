Boasson Hagen rykket fra feltet like før slutt i kjent Edvald-stil. Norges kanskje største medaljehåp i Bergen så ut til å stivne de siste 200 meterne, men klarte akkurat å holde hele veien inn til etappeseier.

Nordmannen tok dermed inn til sesongens tiende seier nøyaktig to uker før VM-fellesstarten i Bergen.

Kristoff like bak

Like bak Boasson Hagen kjempet Alexander Kristoff om andreplassen. Kristoff gjorde en solid spurt og endre til slutt på tredjeplass.

Dermed var det med norske øyne en meget oppløftende siste prøvekjøring før VM i Bergen med to av våre største medaljehåp på pallplass.

Andreplass sammenlagt

Dagens sterke etappeseier gjør at Boasson Hagen også bykset opp i sammendraget og endte til slutt på en andreplass kun åtte sekunder bak sammenlagtvinner Lars Boom.

Også på gårsdagens etappe prøvde Boasson Hagen å gå solo i avslutningen, men da ble han hentet inn av hovedfeltet.

Mye nesten

For det har vært mye nesten for Boasson Hagen i årets utgave av Tour of Britain. Han blir stående med to andreplasser og en seier som ble annullert etter at han ble disket på den andre etappen.

Nå kunne altså endelig rudsbygdingen på kjent vis strekke begge armene i været etter målgang.