Krisestart for Maalen i Rosenborg – buet av banen til pause

Det startet egentlig jevnspilt, men fra det 22. til det 24. minutt raknet det for Rosenborg i Svein Maalens første kamp etter at han tok over etter sparkede Kjetil Rekdal.

Først utnyttet Sarpsborg 08 og Mikkel Maigaard svakt forsvarsspill fra vertene, og bare to minutter senere dunket Eirik Wichne inn doblingen fra langt holdt.

Da utnyttet Maalen en drikkepause i varmen til å ta en alvorsprat med spillerne sine.

«Lengre angrep, senk skuldrene, frem å støte og tenk at det er 0-0», manet den midlertidige Rosenborg-sjefen.

Kanskje til liten nytte. For i det tredje overtidsminuttet i den første omgangen økte Kristian Fardal Opseth ledelsen til 3–0 med en frisparksuser.

JUBEL: Sarpsborg 08 hadde mye å juble for i første omgang i Trondheim. Foto: Ole Martin Wold / NTB

På vei inn i garderoben ble laget buet av banen av Lerkendal.

– Forferdelig. Vi blir straffa knallhardt og det setter en støkk i oss. Her kan vi ikke synes synd på oss selv, for vi må prøve å rette opp, men det er ikke noen tvil om at vi har gjort det vanskelig for oss selv, sa Markus Henriksen til TV 2 i pausepraten.

– Det var selvsagt akkurat det vi ikke skulle ha. Vi lykkes veldig dårlig med det vi prøver på og jeg er spesielt misfornøyd med angrepsspillet, sier Maalen til kanalen.

«Medisin som har gjort pasienten enda sykere»

Viaplays fotballekspert Lars Tjernås var svært hard i sin kritikk på Twitter, og mente det ikke var mulig å spille en svakere omgang.

Foto: Skjermdump Twitter

Og han var langt fra den eneste som tok til sosiale medier. Rosenborg-legenden Jahn Ivar «Mini» Jakobsen spurte rett og slett: «Hvor er du, Kjetil Rekdal?»

Foto: Skjermdump Twitter

Maalen gjorde to bytter til andre omgang. Ut med Per Ciljan Skjelbred og Oscar Aga, og inn kom Sverre Nypan og Ole Sæter, som var tilbake etter et langt skadeavbrekk.

Begge lag hadde muligheten de siste 45, og nærmest var hjemmelaget med to ulike forsøk i sluttminuttene som ble reddet på strek.

Det ble enda mer skuffelse for Rosenborg da lagets kaptein Henriksen også måtte hjelpes av banen med en skade fem minutter før slutt.

Da begynte publikum å gå, og kampen endte med klar seier til Sarpsborg 08.