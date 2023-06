Også Rekdals assistenttrener Geir Frigård skal være ferdig i klubben. Beskjeden skal ha blitt gitt på et møte i Oslo torsdag, skriver Nidaros, som var først med å erfare at trenerprofilen er sparket.

NRK får opplyst at Svein Maalen tar over ansvaret på Lerkendal. I 2018 ble Maalen kåret til årets trener i Eliteserien. Han kommer fra jobben som trenerutvikler i Rosenborgs akademi.

– Det vil føre til ro rundt klubben. Og så er det viktig at Rosenborg tar seg god tid før de ansetter noen permanent. At de finner ut hva klubben vil og hva de skal være. Det er det overordnede problemet til Rosenborg som ikke handler om Rekdal, sier kommentator i Adresseavisen, Birger Løfaldli.

NY SJEF: Svein Maalen skal fremover lede Rosenborg på Lerkendal. Her fra tiden som Ranheim-trener. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Rekdal har levert det vi kunne forvente. Han har spilt fotball på sin måte. Han har stått fram og har vært svær. Han har egentlig levert akkurat det Rosenborg har bestilt, sier kommentator i Nidaros, Otto Ulseth, til NRK.

Han reagerer på tidspunktet for avgjørelsen.

– Tidspunktet er snodig. Dette kunne de venta til etter sesongen med, og gjort det på en forsøksmessig god måte, mener kommentatoren.

– Jeg synes det er unødvendig. Samme med Vålerenga, plutselig finner de ut at han ikke er duganes, uten at det ikke er noen krise. Det er ikke snakk om nedrykk eller noe sånt, legger Ulseth til, og sikter til sparkingen av Dag-Eilev Fagermo tidligere i uka.

– Aldri den riktige treneren

Rosenborg ligger på en skuffende niendeplass i Eliteserien og røk ut av cupen mot Stjørdals-Blink.

Løfaldli mener styret har blitt preget av at supporterne har vendt Rekdal ryggen.

– Det var uunngåelig slik jeg har tolka situasjonen den siste tiden. Hovedårsaken til at det skjer tror jeg skyldes det voldsomme ytre presset. Hvis man skal peke på hvorfor dette skjedde nå, så tror jeg det er en grunnleggende ideologisk konklusjon om at Rekdal er feil mann for Rosenborg, sier Løfaldli til NRK.

Rekdals stilling har lenge blitt diskutert blant fotballeksperter og supportere.

REAGERER: Kommentator i Nidaros, Otto Ulseth, reagerer på tidspunktet. Foto: Ned Alley / NTB

– Rekdal var aldri den riktige treneren for Rosenborg, og det mente jeg fra første stund, sier Ulseth.

Løfaldli tipper at sparkingen er et stort slag for Rekdal.

- Det står ikke på Rekdal og Frigårds innsats. De har virkelig lagt ned timene sine, men når det nå ikke lykkes, er det nok et stort personlig nederlag for Rekdal som er veldig ambisiøs og som så på dette som en stor mulighet, forklarer kommentatoren.

FERDIG: Både Rekdal og assistenttrener Geir Frigård er ferdig i klubben. Foto: Ole Martin Wold / NTB

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, mener Rosenborg må bestemme seg for om de har tro på prosjektet de har satt i gang, eller skal følge kortsiktige resultater.

– Rekdal har ikke vært i nærheten av å ha fått den tiden han ble lovet, og så er ikke en niendeplass på tabellen i nærheten av de sportslige ambisjonene Rosenborg har. De snakker fortsatt om at de er den største klubben i Norge, de er bare ikke det på fotballbanen og det teller ikke ubetydelig, sier Saltvedt.

En uttalelse fra klubben er ventet snart. NRK har ikke lyktes å få kontakt med styreleder Cecilie Gotaas Johnsen eller Kjetil Rekdal.

TV 2 opplyser at de har snakket med Rosenborg-spillere som sier at de er sjokkerte, at de ikke er blitt informert om avgjørelsen og at de lurer på om det kan være en fleip. De samme opplysningene skriver Adresseavisen om.

Møtt av protester

Klubbens supportere viste sin tydelige misnøye med treneren før oppgjøret mot HamKam i begynnelsen av juni.

Ni poeng på ni seriekamper og cupexit mot andredivisjonslaget Stjørdals-Blink førte til svært misfornøyde supportere før kampen.

«En klubb uten plan, et styre uten handling», het banneret fra Kjernen på Øvre Øst.

Kjernen fulgte opp protesten med å være stille de første 20 minuttene og 24 sekundene i kampen Rosenborg vant 4–0. Men etter 2–2 mot Stabæk forrige helg, fikk klubbens ledelse nok og kvittet seg med treneren fredag.