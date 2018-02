– De er dårlige tapere og dårligere vinnere, fleiper Håvard Bøkko.

De nederlandske skøytestjernene måtte nøye seg med bronseplass i lagtempoen etter at Norge tok et etterlengtet OL-gull onsdag.

Etter seieren la Bøkko ut en Twitter-melding der han harselerte litt med nederlenderne.

«Do not sell the skin before the bear is shot», skrev han.

– Har du fått noen reaksjoner på det?

– Nei, jeg tror de har litt større problemer enn den tweeten, ler Bøkko.

Gullvinner på lagtempo, Håvard Bøkko. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ble truffet

Under feiringen av den nederlandske bronsemedaljen onsdag gikk det nemlig litt over styr for det nederlandske laget.

Da ble nemlig en stor kopi av medaljen tatt opp på en scene og kastet ut til koreanske tilhengere som hadde møtt opp til en fest etter konkurransen (se video her – ekstern lenke).

Fansen var ikke forberedt på medaljekastingen til Kramer og co., og det hele endte derfor med av to av dem som var til stede ble truffet av den tunge medaljen.

Ifølge nederlandske medier gikk det såpass hardt for seg, at en måtte få behandling på stedet. Den andre måtte sendes til sykehus.

– Jeg tror de er litt på tynn is i dag. De har lagt seg rimelige flate i sosiale medier i dag, sier Håvard Bøkko til NRK.

– De kom i trøbbel i går da de kastet noen medaljer i panna på en koreaner, forteller han.

Beklager på Twitter

En ydmyk Sven Kramer har nå bedt om unnskyldning for hendelsen. På Twitter beklager han dypt over sine fans i Sør-Korea.

«Hei, fans fra Korea, også på vegne av Heineken-laget, jeg ber oppriktig om unnskyldning til fansen som har blitt skadet. Vi ønsker dere god bedring. Jeg skal gjøre mitt beste for å gi dere et bedre inntrykk av meg neste gang. Jeg lover det. Takk.»

Stedet hvor markeringen fant sted, The Heineken House, har også kommet med følgende uttalelse:

«Under seremonien til mennnenes lagtempo, ble to kvinnelige tilskuere skadet. En ble tatt til sykehuset for kontroll. Umiddelbart etter hendelsen snakket skøytelaget med begge to og fortalte at de var lei seg for det som hadde skjedd».