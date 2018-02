Norge hadde små problemer med å håndtere Sør-Korea i finalen i lagtempo onsdag, for det var i semifinalen at grunnlaget ble lagt. Håvard Bøkko, Simen Spieler Nielsen og Sverre Lunde Pedersen satte ny olympisk rekord da de regelrett smadret et Nederland med gullgrossist Sven Kramer på laget.

Helt uvirkelig for Håvard Bøkko, som i store deler av sin karriere har sett ryggen på nettopp Kramer

– Det ble et drømmescenario. Vi tullet om å slå ut Nederland i semifinale i går, og om å gjøre det stille her i finalen ved å slå Sør-Korea. Det er helt sykt at det gikk så bra som i dag, sier Bøkko.

Sølvmedaljør Sven Kramer lot seg intervju rett etter det nederlandske sølvet. Da mente han Bøkko var den i Norge som fortjente det mest. Rosen fra den evige nummer én gjør ikke gullkvelden noe dårligere.

– Det er stort av han å si det. Det er mange ganger jeg har sett opp til han på pallen, og det å kikke ned til venstre å se Kramer. Det er litt surrealistisk, sier han.

GULLGUTTER: En fantastisk lagtempo sørget for at Norge tok gull, etter at de slo Sør-Korea med over ett sekund. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det betyr alt

– Det betyr alt. Vi tok ingen medaljer i Sotsji og blitt gradvis bedre i årene etterpå. Det betyr alt. Det er det største for oss, og det største i norsk idrettssammenheng, så det er helt fantastisk å lykkes, sier Sverre Lunde Pedersen.

– Det var helt sykt kick å slå ut Nederland, men OL-gull er enormt. I dag gikk alt bra, sier han.

På NRKs skøytesending var kommentatorene enige.

– Takk Sverre Lunde Pedersen! Takk Håvard Bøkko! Takk Simen Spieler Nilsen! For noen historier vi skriver i Gangneung Oval, utbrøt NRKs skøytekommentator, Carl Andreas Wold etter seieren.

– Vi går altså det beste lagtempoet på en lavlandsbane noensinne i semifinalen, også er vi to og et halvt tidel svakere i finalen, en drøy time etterpå, sier NRKs skøyteekspert, Even Wetten.

Johannes Høsflot Klæbo fulgte også med på finalen, og hørte den på radio sammen med NRK.

– Det der er sykt. Dæven! OL-gull i skøyter også nå. Ting klaffer for tiden, altså! Det er helt rått, sier Klæbo.

Skarli tok grep

Gull i lagtempo var det få som så for seg da Sindre Henriksen ikke klarte å henge med resten av laget på kvartfinalen, men da tok Sondre Skarli grep.

Landslagssjefen dyttet inn Håvard Bøkko på laget, og i semifinalen banket de til med ny olympisk rekord og slo ut den regjerende mesteren, Nederland.

Tiden i semifinalen tilsa at Sør-Korea skulle bli noen numre for små for det norske laget, og det gjorde det så til de grader.

Allerede tidlig i løpet klokket Norge inn på over et halvt sekund foran hjemmelaget. Da Seung Hoon-Lee tok over drajobben for Sør-Korea tok de inn til de var mer eller mindre likt før de norske kjørte frem Sverre Lunde Pedersen mot slutten.

Med Fana-ekspressen i front økte Norge til over sekundet foran, og med en utrolig avslutning endte Norge med et enormt gull på lagtempoet.