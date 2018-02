Konkurrentene hyller Svindal og Jansrud: – Det er gutter mot fedre

– Det er bra at de er på podiumet, for de har vært best i hele år, sier Christof Innerhofer, som selv tok sølv i utfor under forrige OL.

Det norske laget var i egen klasse under OL-utforen, med sølv til Kjetil Jansrud og gull til Aksel Lund Svindal.

Christof Innerhofer var rett og slett glad for at det var Svindal og Jansrud som sto øverst på pallen. Foto: MARTIN BERNETTI / AFP

Det er ikke bare det norske folk som har trykket duoen til sitt bryst. De er også høyt respekterte av sine egne konkurrenter.

– Riktige folka på pallen

Innerhofer skulle gjerne hatt medalje selv, men som han sier:

– Svindal mistet gullmedaljen i Sotsji, og det var ikke rettferdig, for han hadde vært sterkest i fire år før det. Han har vært den beste i seks-sju år nå, så jeg er glad for at det endte slik i dag. Jansrud kjørte også veldig godt. Han har vært rask her i denne løypa. Det er de helt riktige folka på pallen i dag, sier han og smiler.

Sveitsiske Beat Feuz tok bronsen, og sier han ikke hadde mye å stille opp med mot nordmennene.

– Å, de er utrolig gode. Jeg har for mange feil til å kunne slå dem i dag. De var bare de beste, sier han og rister smilende på hodet.

Beat Feuz (t.h) hadde håpet på gull, men gledet seg over å ta den siste medaljen bak Svindal og Jansrud. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Feuz peker på at Svindal har hatt en spesiell oppladning til OL. Det er bare noen få måneder siden 35-åringen kom tilbake etter den alvorlige skaden han pådro seg i fjor.

– Det begynner å bli en stund siden han kom tilbake nå, men han har vært så god hele sesongen. Han er skikkelig rask. Vi vet at han er alltid ekstremt farlig i konkurranser som dette. De to, Svindal og Jansrud, er øverst på min liste over gode konkurrenter, sier han.

– Han er umenneskelig

Skaden i fjor var Svindals fjerde, store avbrekk. Finske Andreas Romar sier han ikke skjønner hva Svindal er laget av, som hele tiden greier å komme tilbake på denne måten.

– Det er bare Aksel som kan gjøre det der. Vi andre er mennesker, og han er ikke det. Han er umenneskelig, sier han, og legger til:

– Det er gutter mot fedre i dag. De viser hvor skapet skal stå. Hatten av. De kjørte så bra, og de lykkes begge to. De er jo helt overlegne.

Aleksander Aamodt Kilde ble selv nummer 15, men gledet seg stort over lagkameratene.

– De gutta er bare rå. Jeg har ikke ord. Det er så sprøtt, sier han.

Aleksander Aamodt Kilde (t.h) ventet spent i målområdet sammen med Svindal og Jansrud. Til slutt ble det klart at det ble medalje til lagkameratene. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Kilde: – De samarbeider så bra

Kilde har sett Svindal kjempe seg tilbake i verdenstoppen, og sier han tror det har kostet mer enn man kanskje forstår.

– Men når han har kommet tilbake har han bare hoppet rett opp på toppen igjen. Holder han seg skadefri, så er han verdens beste alpinist. At han kommer tilbake nå og setter prikken over i-en ved å ta gull i utfor, det er så rått. Det er utrolig morsomt å være en del av laget, sier han.

– For meg er det bare å se og lære. Kjetil og Aksel samarbeider og jobber så bra sammen, og jeg får lov å henge på. Det er utrolig å se dem på en dag som dette, hvordan de holder skuldrene lave, og bare vet at de kan, legger han til.

Allerede fredag er det nye muligheter for norske alpinmedaljer.

Da er det super-G, som faktisk er øvelsen det norske laget har holdt som sin største medaljesjanse.

– Vi er ranket bedre i super-g enn i utfor, og vi liker bakken her. Vi hadde en bra opplevelse i dag, og da er det bare å kjøre på. Jeg tror vi har god sjans, sier landslagstrener Christian Mitter.