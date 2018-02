Svindal etter OL-gullet: – Dette er starten på slutten

– Det er en tid for alt. Nå er det tiden for å stå på ski, og senere er det tiden for noe annet, sier Svindal.

Det var to avslappede, norske medaljevinnere som møtte pressen rundt en time etter at det ble gull til Svindal og sølv til Kjetil Jansrud.

Det første spørsmålet, som var en variant av det helt enkle "hvordan føles det å ha tatt gull, Aksel?", utløste en fire minutter og 20 sekunder lang dialog mellom Svindal og Jansrud – på engelsk.

– Drar på årene

De to kameratene startet med hva det betyr at Svindal er historisk som den første norske OL-vinneren i utfor (det tenker ingen av dem så mye på, kom de etter hvert frem til), over til hvordan løypa fikk frem forskjellene mellom dem (Svindal var best på slutten, Jansrud på toppen), deretter litt om hvor mye de unner hverandre denne suksessen.

De to medaljevinnerne er skjønt enige om at de gjør hverandre bedre. Foto: Luca Bruno / AP

Til slutt fikk de hele salen til å klappe for deres felles skismører, som de takket for medaljene. Og da var visst svaret på det første spørsmålet slutt.

Svindal ble litt mer alvorlig da han kom inn på temaet alder.

– Det er mange som minner meg på at jeg begynner å dra på årene, og at jeg er den eldste til å vinne medalje. Dette er begynnelsen på slutten. Det er definitivt mitt siste OL. Ingenting er hundre prosent sikkert, men akkurat dét er veldig nært å være sikkert, forteller han.

Svindal har ikke sagt så mye om hvor lenge han ser for seg å fortsette karrieren før. På spørsmål om han kjører neste sesong, innrømmer han at han er ikke helt sikker.

– Det vet jeg ikke. I utgangspunktet tenker jeg det, men jeg vet ikke. Det blir helt avhengig av… Jeg kan ikke trene så lite som jeg har gjort siste fire månedene. Jeg må kunne trene mer enn det, så jeg må nok gi det en pause på våren og se, sier han.

Kronprins Haakon var til stede under OL-løpet, og etterpå hilste han på og feiret med de norske utøverne. Foto: Christophe Ena / AP

Februar-trening ble avgjørende

Svindal har som kjent vært gjennom mange tøffe skadeperioder, og han gjorde et comeback før denne sesongen etter å ha vært ute i et år. Han har deretter måttet stå over noen verdenscuper på grunn av mindre skadetrøbbel.

Svindal har imidlertid vært frisk og rask etter jul, og sier han ikke kan huske sist han fikk trent like mye i februar som i år.

35-åringen sliter med å sette ord på hvor mye det betyr for ham å ta OL-gull.

– Jeg har ikke tenkt på det med å bli historisk eller noe. Jeg ville bare ha det gullet. Det var bare det, sier han og smiler.

At han fikk trent mye i februar er den ene faktoren Svindal peker på når han skal forklare hvordan han greide å ta gull, den andre er at han mener han blir pushet av at det norske laget er så sterkt.

– Vi er ikke bare to, vi er tre. Aleksander Aamodt Kilde er også veldig god på trening, sier Svindal, som bare skal feire med litt kake på hotellet før han skal rett i konkurransemodus igjen.

Allerede i morgen er det nemlig super-G, med begge de norske som favoritter - igjen.