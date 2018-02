Startnummeret spilte bronse-Jansrud et puss: – Blir veiviser for de andre

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det så lenge ut til at det kunne bli nytt OL-gull til Kjetil Jansrud i super-G natt til fredag (norsk tid), men mot slutten av konkurransen ble han skjøvet ned til en bronsemedalje.

Men, nordmannen har med det både sølv og bronse i de to konkurransene han har kjørt i OL, og sier det er vanskelig å være veldig skuffet da.

– Det er mange følelser nå. På mange måter er jeg veldig fornøyd med medalje igjen, men så er det også litt et innslag av skuffelse, på en måte. Magefølelsen var at det hadde vært mulig å kjøre noen tideler raskere, sier Jansrud, som sier han gjorde en liten feil mot slutten av løpet som trolig kostet ham en enda gjevere medalje.

Litt uflaks

Det skulle også vise seg at 32-åringen hadde litt uventet uflaks med startnummeret.

GODT HUMØR: Med bronse sikret var Jansrud i godt humør. Her sammen med IOC-president Thomas Bach. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Jansrud valgte nemlig startnummer syv, som pleier å være et godt startnummer. Man får se noen konkurrenter først, og dermed får man også sjansen til å se hva som fungerer og ikke, og hvilken linje man bør kjøre. Samtidig pleier forholdene å være gode når man starter der.

Men akkurat i dag, da det sto om OL-gull, ga ikke nummer syv disse fordelene. Jansrud fikk nemlig bare sett én konkurrent, siden flere kjørte ut i starten.

– Vi som kjørte først fikk ikke sett så mye, for det var mange som kjørte ut, og de få vi så leverte ikke helt der vi ville, sier Jansrud.

Han sier han egentlig ikke driver med etterpåklokskap, og i så fall bare for å lære. Dette hadde uansett vært vanskelig å forutse. Men han medgir at valget av startnummer endte med å gi konkurrentene større fordeler enn det ga til ham.

.– Jeg blir litt veiviser for de andre som startet bak, sier han, og legger til:

– Men sånn er jo idretten da, og jeg kunne ha kjørt et helt sinnssykt løp og gjort alle andre på start nervøse. Det finnes egentlig ikke noen fasit her.

Matthias Mayer vant gullet foran Beat Feuz og Jansrud. Foto: Christophe Ena / AP

– Vanvittig bra OL

Han får støtte av sportssjef Claus Ryste.

– Med resultatet i hånd kan man diskutere det. Det er ofte disse nummerene som er best, men alle renn har sitt eget liv. Nå kjører de to første ut. Men, før har vi valgt seinere nummer, og da er det blitt sagt at vi har tapt på grunn av at forholdene er blitt dårligere, så det er en variant man kan ta på alle mulige måter, det der, sier han.

Bronsemedaljevinneren vil på ingen måte grave seg ned, selv om gullet var innenfor rekkevidde.

– Man må ha litt perspektiv på ting også. Marginene er fryktelig små. Selv om man ønsker å være en vinner, og det kanskje ikke slår deg med en gang, så er det greit å ta en pust i bakken. Vi har hatt et vanvittig bra OL, forteller Jansrud.

– Vi kunne kjørt bedre

Aksel Lund Svindal vant gull i gårsdagens utfor, og i super-G ble det en femteplass.

– Det gikk ikke så bra i dag. Ikke at det gikk dårlig, Kjetil tar jo medalje. Det er klart man blir jo godt vant når man tar dobbeltseier i utfor.

Aksel Lund Svindal Foto: MARTIN BERNETTI / AFP

– Det er ikke det at vi tror at vi skal vinne alt. Men vi har jo vært litt bortskjemt med å gjøre det bra i verdenscupen. Jeg føler muligheten er der for en dobbeltseier i dag. Både jeg og Kjetil kunne kjørt bedre i dag. Akkurat nå kjenner det er litt bittert at jeg ikke får kjøre en gang til, fortsetter Svindal.

Etter gårsdagens seier ble det ikke mye nattesøvn på Svindal før han skulle kjøre super-G.

– I går var det helt vilt helt til man går og legger seg. Jeg sov nesten ingenting, så er det rett opp å kjøre super- G. Ikke noe galt med den oppladningen, men alt blir liksom en suppe. Når jeg får det litt på avstand vil det komme til å føles fett.

Aleksander Aamodt Kilde hadde en hekt, og ble nummer 13.

– Som lag drar vi hjem med gull, et historisk et, og jeg drar hjem med to medaljer. Det er jeg superhappy med. Så kommer det noen tekniske øvelser etter hvert også. Så vi får være fornøyde, sier Jansrud.