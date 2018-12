Kommentator mener Klæbo-formsvikten stikker dypere enn «stang ut»

Han møter pressen etter nok en tung dag i et distanserenn. Det ble bare en 23. plass på lørdagens 15 kilometer i fristil. Det var over halvannet minutt opp til Sjur Røthe som vant.

Å jakte pallplassering på søndagens jaktstart virker helt usannsynlig (se hvem som starter når i bunnen av saken).

– Ikke helt håpløst

SLET: Johannes Høsflot Klæbo fikk det ikke til å klaffe under 15 kilometeren lørdag. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Kontrasten til situasjonen for nesten nøyaktig ett år siden er stor. Da hadde Klæbo gjort rent bord de to første verdenscup-ukene. Han kronet den perioden med å vinne tremila på Lillehammer for nesten ett år siden. Han sjokkerte og imponerte alle.

Nå er det helt annerledes.

– Vi er ikke bekymret. Vi har gått fire skirenn. To av dem har jeg vært veldig pigg. Nå var det tungt. Alt i alt er det ikke helt håpløst. Det har vært stang ut. Vi får prøve å snu det fort, sier 22-åringen selv.

– Prøver alt jeg kan

For denne sesongen har han gjort én gigablemme på oppløpet i Finland sist helg. Deretter var han langt bak vinner Aleksander Bolsjunov på distanserennet der.

Nå som verdenscupsirkuset har flyttet til seg til Lillehammer er historien nesten lik. Calle Halfvarsson ødela staven hans på sprinten fredag. Lørdag noterte han seg for nok et tungt distanserenn.

Klæbo kan ikke annet enn å erkjenne at det er annerledes i år. Han er ikke der han vil være, men målet er å komme dit, forklarer han til NRK.

– Er du bekymret?

– Nei, men det er kjedelig. Jeg håper jo at det ikke skal være sånn. Jeg prøver alt jeg kan å være med der fremme. Jeg har lyst til å vinne alle skirenn. Man har lært nå at det ikke går an, sier 22-åringen.

Ett grep Klæbo gjør er å droppe verdenscupen på Beitostølen neste helg. I stedet skal han legge inn en god treningsperiode de neste ukene.

«Forklaring ikke tilstrekkelig»

Kommentator i Adressa, Birger Løfaldli, er ikke overbevist av «stang ut»-forklaringen. Han slår i en kommentar lørdag fast at Klæbo i fjor «var verdens beste langrennsløper og at han nå bare er en sprinter, og bare det».

ADRESSA-KOMMENTATOR: Birger Løfaldli. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Etter lørdagens distanse, mener Løfaldli at svikten ikke kan forklares med stang ut. Han omtaler resultatene i distanselangrenn som en formsvikt og skriver at verken skistjernens morfar eller landslagsapparatet har en årsak på hvorfor.

Avslutningsvis skriver han følgende:

– For å skylde på «stang ut» er ikke tilstrekkelig. Formsvikten stikker dypere enn som så.

Forberedt på svakere resultater

Langrennsekspert Torgeir Bjørn er ikke enig med Løfaldli. Han påpeker at Klæbo fortsatt er verdens beste sprinter. Han mener også at det ikke er så stor forskjell på det 22-åringen gjorde i fjor og denne sesongen.

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Grunnen til det, ifølge Bjørn, er at Klæbos kapasitet er forholdsvis lik som i fjor, men at flere distanseløpere er i bedre form på dette tidspunktet sammenlignet med fjoråret.

NRK-eksperten legger til at Klæbos manglende toppform i lengre løp er en varslet «svikt» og at skistjernen selv har kommunisert ut det.

– Jeg tror likevel Johannes kommer til å vokse på den motgangen han har hatt nå, sier han.

Fleipet med ny Halfvarsson-duell

For Klæbo blir søndagens jaktstart av det tunge slaget. Han går ut som nummer 14 på den 15 kilometer lange jaktstarten i klassisk stil. Det er ett minutt og 13 sekunder opp til ledende Sjur Røthe. Den luken blir vanskelig å hente inn.

– Det blir tungt. Jeg er for langt bak. Det er håpløst med tanke på sammendraget. Vi får se om vi finner noen rygg slik at vi kan klatre noen plasser, sier Klæbo.

AMPERT: Mellom Klæbo og Calle Halfvarsson (ryggen til) på fredagens sprint. Søndag møtes de i sporet igjen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

I jaktstarten får han trolig selskap av Calle Halfvarsson, svensken Klæbo var kraftig irritert på etter sprinten fredag. Halfvarsson går ut som nummer 18, bare seks sekunder bak den norske skistjernen. De to hadde lørdag ikke snakket sammen om hendelsen som oppstod dagen før.

– Men jeg skal passe på stavene mine godt i morgen, sier 22-åringen og smiler.

– Han får legge seg i ryggen på meg i stedet, sier Halfvarsson og drar på smilebåndet han også.

Stridsøksen virker å være begravet. Jaktstarten ser du i hvert fall på NRK 1 eller på NRK.no klokken 11.45.