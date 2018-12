– Jeg er veldig rørt i dag. Jeg har hatt veldig lyst til å gå fort på ski, ikke bare mot de norske, men mot alle i verdenscupen, sa Røthe til NRK etter at seieren.

Sjur Røthe har hatt mer motgang enn de fleste. For under ett år siden fortalte Røthe åpent om sin revmatiske sykdom til NRK.

– Det har vært noen tunge måneder i fjor, og på senvinteren. Lagkamerater og apparatet rundt har hjulpet mye, jeg må takke dem i dag, sa Røthe.

OL røk for vossingen, og femmila i Holmenkollen ble et være eller ikke-være for 30-åringens skikarriere. En oppløftende fjerdeplass gjorde at Røthe satset videre, og endelig får han lønn for strevet.

Lørdag tok han sin andre verdenscupseier i karrieren. Den første kom på femmila i Holmenkollen 14. mars 2015 – for tre og et halvt år siden. Lørdag stiger han igjen øverst på pallen.

– Det blir følelsesladet, jeg må skjerpe meg så jeg ikke begynner å grine.

– Man skal aldri si at en seier er mer fortjent enn andre, men i dag går jeg bort i fra det, sa landslagstrener Eirik Myhre Nossum om Røthes prestasjon.

Fem norske i topp ti

Det ble en stor norsk triumf i dagens renn, for det var ikke bare Røthe som innfridde.

Didrik Tønseth tok andreplassen, bare seks sekunder bak Røthe. Det var også fem norske navn innenfor topp ti.

– Det var utrolig artig å få det til i skøyting. Jeg følte meg bra inn i løpet, og følte jeg hadde kontroll på vossingen, men han satt fart da jeg sov i timen, sa Tønseth etter rennet.

Han var mektig imponert over mannen som tok førsteplassen.

– Det er ingen jeg unner seieren mer. Sjur har slitt så mye, han klarte knapt å stå opp i Tour de Ski. Et snaut år etter tar han seieren, det er utrolig.

SEIER: Sjur Røthe tok seieren på Lillehammer etter det som har vært et tungt år.

Tøff dag for Klæbo og Bolsjunov

Manges øyne har i verdenscupåpningen vært rettet mot unggutt-duellen mellom Johannes Høsflot Klæbo og Aleksander Bolsjunov. Ingen av dem klarte å prege dagens renn.

– Det er brutale løyper. Jeg fikk det tøft, men sånn er det. Man må komme seg gjennom siden det er en Tour. Men noen ganger lurer man på hvorfor man holder på med det her, sa Klæbo som havnet på 23.-plass etter rennet.

Bolsjunov, som fortsatt leder distanseverdenscupen, fikk det tøft helt fra start i de tunge løypene på Lillehammer. Russeren kom til slutt inn på 19.-plass, nesten halvminuttet bak Røthe.