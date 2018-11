Dahle Flesjå legger opp

Gunn-Rita Dahle Flesjå har bestemt seg for å avslutte karrieren som profesjonell terrengsyklist. – Jeg ønsker herved å informere om at jeg nå avslutter min 23 år lange proffkarriere og går over i en rolle som ambassadør og fulltidssyklist, skriver hun i en pressemelding.