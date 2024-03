Alexander Steen Olsen var beste nordmann på en tredjeplass etter førsteomgang i lørdagens storslalåmrenn i østerrikske Saalbach, men da det hele skulle avgjøres i finaleomgangen gikk det ikke 22-åringens vei.

Flere feil gjorde at han var akterutseilt i kampen om de gjeveste plassene, og han endte som nummer ni.

IRRITERT: Steen Olsen like etter målgang i finaleomgangen. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Da gikk det en kule varmt. På TV-bildene kunne man se nordmannen knekke stavene sine og kaste dem til skogs.

– Det er sånn det skal være. Sander bryr seg om sporten. Han bryr seg om sine resultater, sier Henrik Kristoffersen til NRK.

– Den reaksjonen er akkurat slik den bør være. Det er helt greit og det vil gjøre at han en dag vinner mange renn. Alle som mener noe annet har ikke vært idrettsutøvere og bør få la Sander få være slik han er, fortsetter lagkameraten.

– Vi måtte «deale» med hvert vårt akkurat nå. Så tar vi en god snakk senere i dag. Jeg og han er litt på samme bølgelengde om dagen. Det er mye bra kjøring, men litt mye feil, sier Atle Lie McGrath.

Alexander Steen Olsen gikk rett forbi i pressesonen.

Steen Olsen med flere feil Du trenger javascript for å se video.

– Dårlig gjort av kameraene

Både under sendingen og i etterkant ble Steen Olsens stavbrekk heftig diskutert.

– Det er regler. Hvis du gjør det der på TV så er det i utgangspunktet bot, sier alpinist Maria Therese Tviberg i NRK-studio.

– Jeg føler skikkelig med Alexander. Det er utrolig kjipt, og det blir spennende å se hva konsekvensene blir for det der. Han har prøvd å gå vekk, og det er dårlig gjort av kameramannen å følge etter, fortsetter hun.

Også sportssjef for alpinistene, Claus Ryste, stusser på at situasjonen ble fanget på film.

SPORTSSJEF: Claus Ryste. Foto: Erik Flaaris Johansen / NTB

– Vi lot ham være litt i fred. Han gikk og gjemte seg bak bua her, men så fulgte fotografen etter og filmet, sier Ryste til NRK.

– Kameramannen fulgte ikke etter ham. Han filmet fra lang avstand, sier Michael Kögler, sportsredaktør i den østerrikske allmennkringkasteren ORF, som sto for produksjonen av rennet.

– Han vet at han blir filmet uansett hvor han er. Vi kan ikke slutte med å filme. Han må lære seg å oppføre seg. Vi kan ikke la være å vise det. Hvis han gjør det igjen, så kommer vi til å vise det igjen, fortsetter Kögler.

– Et feil bilde for de yngre

Tviberg sier hun føler med Steen Olsen og forstår frustrasjonen over å ikke levere når det gjelder som mest, men ønsker ikke at de hjemme i sofaen tar lærdom av reaksjonen.

– Samtidig som det er god underholdning her hjemmefra. Det er jo gøy å se litt sånn der, men det sender kanskje et feil bilde hjem til yngre. Man skal ikke gjøre sånt, sier Tviberg.

Maria Therese Tviberg. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ryste tror Steen Olsen vil lære av hendelsen.

– Han må få lov til å være litt for seg selv når han blir skuffet over prestasjonen. Så går det fort over. Du er full av adrenalin. Det er absolutt lov og så tror jeg han lærer av dette, sier Ryste.

Stenmark-tangering glapp for Odermatt

Etter første omgang ledet Marco Odermatt oppskriftsmessig med nesten sekundet ned til landsmannen Loïc Meillard på andreplass.

Odermatt kjører ut Du trenger javascript for å se video.

Men i andre omgang viste den suverene Odermatt at det bodde noe menneskelig i han. At sveitseren kjørte ut skapte blandede reaksjoner blant de norske utøverne. Noe ble overrasket.

– Ja, veldig. Kanskje selv han tenkte på at han kunne vinne alle rennene i år. Jeg tror til og med han tenkte på det. Det var sjokkerende, sier Timon Haugan.

Andre ble ikke fullt så overrasket.

– Nei. Egentlig ikke. Han er fortsatt verdens beste storslalåmløper by far, men når du har ligget så på limit og «kommet unna» med så mye som han har kommet unna med i to år, så var det dømt til å skje på et tidspunkt, sier Henrik Kristoffersen.

For med seier i storslalåmrennet lørdag hadde Odermatt tangert rekorden til Ingemar Stenmark fra 1978/79-sesongen. Da vant svensken ti av ti storslalåmrenn.

VANT: Sveitsiske Marco Odermatt kjørte ut i sesongens siste storslalåmrenn i Saalbach. Likevel vant han storslalåmcupen. Foto: AFP

Før lørdagens renn hadde sveitseren vunnet alle storslalåmrennene denne sesongen, og legger man til at han vant de tre siste forrige sesong hadde rekken blitt 13 strake med seier lørdag.

Til tross for utkjøringen og ingen tangering av Stenmarks rekord kunne Marco Odermatt løfte krystallkula over hodet etter rennet, som et tegn på at han har vært den beste storslalåmutøveren denne sesongen.