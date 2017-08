Klubbløse Hovland om landslagsfremtiden: – Uten spill har man ingen sjanse

– Uten klubb og uten spill har man ingen sjanse, sier Even Hovland til NRK.

Han har gått klubbløs helt siden tyske Nürnberg ikke ga ham ny kontrakt i juni. Hovland har trent med Sogndal - som gjerne sikrer seg stopperen - men håper i det lengste på et interessant tilbud fra en utenlandsk klubb - selv om det betyr at spill for Norge kan bli mindre aktuelt nå.

– Jeg er klar over at Lagerbäck ønsker spilere som spiller fast, så jeg må finne en klubb hvor jeg får spille, sier han.

– Har takket nei

SER PÅ: Even Hovland på tribunen under Sogndal - Odd i sommer. Foto: Christian Blom / NTB scanpix

Neste uke er det landslagsuttak for VM-kvalifiseringskampene mot Aserbajdsjan og Tyskland. Innen den tid håper 28-åringen en ny kontrakt er signert.

– Jeg må nok kanskje finne en så fort som mulig.

– Kjenner du på presset? Det røyner jo litt på nå....

– Ja, det gjør det, men nei, egentlig ikke. Jeg har roen ennå. Det ordner seg til slutt, svarer han.

Derfor har han også takket nei til flere tilbud, forteller Hovland.

– Tidligere har jeg gjort det, men jeg har også fått en del tilbud som ikke er interessante, og som vi da ikke har gått videre med, hevder han, uten å ville utdype fra hvem.

– Best å spille fast i Norge

Overgangsvinduet i Norge stenger natt til torsdag, men siden Hovland er klubbløs, kan han hentes frem til 10. september. NRKs fotballekspert, Tom Nordlie, mener det likevel begynner å haste.

– Det er mulig han kommer med i troppen nå, men det vil å i så fall være på «håret».

– Det haster med å finne seg en klubb, både med tanke på å finne formen for å være bra nok for en klubb på et visst nivå, og for å beholde landslagsplassen, sier Nordlie, som mener Hovland må finne seg en klubb der han er garantert å spille fast.

– Sånn sett tror jeg det er viktigere å spille fast på en bra klubb i Norge enn å sitte på benken i utlandet. Det kommer an på hvilke klubber han har i kikkerten, men ingen spillere har godt av å være uvirksomme for lenge, mener Tom Nordlie.