Det skulle handle om lørdagens olympiske 15-kilometer. Men selvfølgelig ble påstandene som er komme fram i «Uppdrag granskning» de siste dagene tema da Marit Bjørgen og resten av det norske laget møtte media på et pressetreff natt til torsdag, norsk tid,

– Vi står her nå og har egentlig ikke fått med oss hva som foregår hjemme. Uansett foran et mesterskap lager media sine saker, som kanskje ikke er positive i vår retning. Men vi får ikke gjort noe med det, og jeg tror det er viktig for oss å ikke bruke energi på. Vi må holde fokus her vi er nå og på hva vi skal gjøre framover, sier Bjørgen.

I den svenske dokumentaren, som er sendt i to deler, hevdes det at en lang rekke langrennsløpere har hatt mistenkelige blodverdier i perioden 2001 til 2010.

Landet med flest løpere som utmerker seg med høye er verdier er Russland med 51. Så følger Tyskland med 22, Frankrike med 20, Østerrike og Norge med 16.

– Har ingenting å skjule

På en liste over de mest mistenkelige blodprofilene finner man blant annet 13 russere, tre nordmenn og to svensker. Det har vakt stor oppsikt i Sverige.

– Jeg stoler på de svenske utøverne, fastslår Marit Bjørgen.

Hun understreker samtidig at de svenske utøverne også har all grunn til å stole på henne og resten av det norske laget.

– Vi har ingenting å skjule og kan stå for alt vi gjør, sier Bjørgen.

Hun synes likevel ikke debatten er behagelig.

– Det er aldri artig å få beskyldninger, men det er ting man må leve med. Så lenge man er trygg på se sjøl og står godt i seg sjøl, tror jeg ikke det er noe vi utøvere bruker så mye tid på, sier tidenes mestvinnende kvinnelige vinterolympier.

Har tenkt mye på dopingkontrollene

På pressekonferansen fikk hun også spørsmål om hun stoler på at dopingkontrollene vil gå riktig for seg i Pyeongchang.

– Man har hatt mye tanker rundt det, spesielt etter det som har kommet fram etter Sotsji. Jeg får ikke gjort så mye, så jeg må bare stole på at alt gjøres riktig. Men det har ligget i bakhodet, sier Marit Bjørgen, som altså innleder sitt femte OL lørdag.

Distansen er 15 km fellesstart med skibytte. Det var en gulløvelse for 37-åringen både i Vancouver i 2010 og Sotsji i 2014.