SVT-dokumentar: 16 norske skiløpere med mistenkelige blodverdier

Sannsynligheten for doping pekes på som høy i 3 av de 16 tilfellene.

Sveriges Television (SVT) har samarbeidet med Sunday Times, tyske ARD og magasinet Republik om dokumentaren der ingen langrennsløpere navngis.

Teamet har gått gjennom en database med over 10.000 prøvesvar fra rundt 2000 skiløpere på høyt nivå fra 2001 til 2010. Landet med flest løpere som utmerker seg med høye er verdier er Russland med 51. Så følger Tyskland med 22, Frankrike med 20, Østerrike og Norge med 16.

«Uppdrag Granskning» mener disse 16 har blodverdier som ifølge forskning bare én av 100 kan ha på naturlig vis.

– På mange måter er blodprøvene indirekte bevis på om man er dopet eller ikke. Det er verdier i denne databasen som var... At det ikke skal handle om doping er høyst usannsynlig, sier den amerikanske legen James Stray-Gundersen i dokumentaren.

Høy sannsynlighet

På Stray-Gundersens liste over utøvere han mener trolig er dopet, finner man blant annet 13 russere, tre nordmenn og to svensker.

En av svenskene, som ikke navngis, skal ha store variasjoner i sine blodpass. Verdiene går utenfor det én av 10.000 kan forklare naturlig, ifølge forskerne SVT har snakket med.

Kanalen melder at tre av fire eksperter de har snakket med anser det som sannsynlig at den svenske utøveren er dopet.

– Jeg vil si dette praktisk talt er sikkert. Med 99,9 prosent sikkerhet er dette doping. Det vil overraske meg om noen mener noe annet, sier Stray-Gundersen.

EKSPERT: Lege og antidopingekspert Inggard Lereim. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Antidopingprofilen Inggard Lereim sier til NTB at det i utgangspunktet kun er FIS som har tilgang til tallene som danner grunnlaget for SVT-dokumentaren.

– For det første må man lure på om det er reelle tall de har fått tak i. Det er 10.000 prøvesvar, og det er et kolossalt arbeid å gå gjennom og vurdere det. Det er veldig vanskelig å forsvare seg mot sånne angrep som ikke er personifiserte. Jeg synes synd på utøverne som blir generelt mistenkeliggjort på grunn av en sånn reportasje. Samtidig skal vi være glade for at vi har kritisk og gravende journalistikk.

Har naturlige forklaringer

Espen Graff, kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund, uttaler følgende til NRK på generelt grunnlag etter de siste dagers medieoppslag om blodverdier:

– Alt vi driver med i norsk langrenn tåler dagens lys og vi har mange og naturlige forklaringer på suksessen. Det viser også den omfattende rapporten til det uavhengige granskningsutvalget som grundig gikk gjennom medisineringen i norsk langrenn i fjor. Norges Skiforbund er glad for at man prøver å avsløre jukserne, men utfordringen så langt er at også uskyldige løpere og lag som egentlig fortjener ære for sine fantastiske prestasjoner nå blir mistenkeliggjort, melder han, og fortsetter:

– Norges Skiforbund har ingen anledning til å kommentere testresultater som forbundet ikke hatt tilgang til og ikke har hatt mulighet til å studere. For øvrig viser vi til FIS som har det overordnede ansvaret for dopingkontroller og oppfølging av disse.

Allerede før dokumentaren ble vist på SVT, slo flere aktører knallhardt tilbake mot det de omtaler som «useriøs journalistikk».

– Man har bevisst tilbakeholdt fakta, sier den svenske landslagslegen Per Andersson.

– Det er rent bedrageri. De sier de har bevis, men de har ingen bevis. Det er en ren bløff, kommenterer FIS' dopingekspert Rasmus Damsgaard.