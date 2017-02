Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg blir jo den andre taperen. Når du kommer i mål rett bak førsteplassen merker du det er surt, sier Johannes Høsflot Klæbo til NRK etter torsdagens bronsemedalje.

– Han var ikke helt fornøyd, og det er et solid tegn på at det er en stor skiløper. Å starte med en bronse er kjempebra, jeg skulle gjerne hatt den selv, sier Finn-Hågen Krogh, som ble firer.

Italienske Federico Pellegrino gråt av glede etter at han tok VM-gullet foran Sergej Ustjugov. Klæbo klarte ikke å henge med duoen, som var i en egen klasse.

– En enorm prestasjon av Klæbo. Det er stort av en 20-åring å levere det han gjør, sier NRKs ekspert Fredrik Aukland.

– En av verdens beste

Få i Norge hadde hørt om 20-åringen fra Byåsen før denne sesongen, men torsdag forsvarte Klæbo hele Norges sprintære. Da han tok steget opp på pallen på VM-stadion kom smilet omsider fram.

– Å få en tredjeplass her betyr mye. Jeg skulle gjerne stått på toppen, men jeg må si meg strålende fornøyd med tredjeplass. Når jeg har fått summet meg er jeg fornøyd, sier Klæbo.

– Han er en av verdens beste nå, sier NRK-kommentator Jann Post om 20-åringen.

Til finale på tid

Det ble dramatisk allerede før VM-finalen. Etter to uhyre spennende semifinaler fikk Norge hele tre mann på start i finalen. Finn-Hågen Krogh var klart raskest i den siste semifinalen, mens trønder-duoen Petter Northug og Johannes Høsflot Klæbo tok seg til finalen som «lucky losers».

I finalen møtte den norske trioen Federico Pellegrino, Sergej Ustjugov og finske Ristomatti Hakola – som aldri før hadde vært i en finale.

Northug tilbake i slag

Petter Northug tok seg til kvartfinale med et nødskrik, men da kvartfinalene startet var gode gamle Northug tilbake. Han viste fram en eventyrlig spurt og parkerte konkurrentene i kvarten, som blant annet inneholdt to russiske fall.

SE SUPERSPURTEN: Northug er i praktslag. Du trenger javascript for å se video. SE SUPERSPURTEN: Northug er i praktslag.

I Northug-stil ristet han på hodet da han gikk over målstreken. Akkurat som i Falun for to år siden tok han seg til finalen på tid. Der falt han av i motbakken, og han var ikke med da gullkampen ble avgjort. Til slutt ble han nummer fem.