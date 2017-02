– Det var hodet som gikk i dag. Jeg har ikke kropp til dette, egentlig, sier Petter Northug.

Han overrasket alle, inkludert seg selv, med å greie å karre seg helt til finalen i VM-sprinten. Der ble det en femteplass. Northug har vunnet utallige skirenn, men i dag gangen var denne plasseringen som en seier for ham.

Og det føles litt merkelig.

Northug gratulerer vinneren Frederico Pellegrino. Foto: Matthias Schrader / AP

– Jeg har aldri vært så fornøyd med en femteplass noen gang. Det føles litt feil å si det siden jeg alltid har lyst til å vinne, men jeg fikk være med å krige mot de beste. Det er jeg fornøyd med, sier han.

Garanterer at han går femmila

Northug har ymtet frempå om at sprinten kom til å bli hans eneste VM-løp. Han har friplass som tittelforsvarer også på femmila, men han har tvilt så mye på om han hadde noe der å gjøre at han var klar for å stå over.

Men etter sprintsuksessen gjør Northug helomvending.

– Jeg garanterer at jeg kommer tilbake til femmila. Om jeg går godt på ski, får en god dag og forbereder meg godt frem til da, så får jeg forhåpentligvis være med og prege et nytt løp i VM, sier Northug.

Han drar hjem til Norge for å trene før femmila, som avslutter VM neste søndag.

– Vi vet ennå ikke hva slags eventyrfortelling dette blir. Jeg har ikke klart for meg hva jeg gjør ennå, men jeg skal komme tilbake med det hodet jeg hadde i dag på en femmil og så får vi se hvor mange kilometer det bærer, fastslår Northug.

Johannes Høstflot Klæbo imponerte igjen da han tok bronsemedalje på sprinten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Bruker å være som postmannen

31-åringen er stolt over hvor mye han har greid å forbedre seg de siste ukene. Han har hatt sin svakeste sesong noensinne på grunn av overtrening.

– Hvordan er det å ikke være i stand til å levere helt som før?

– Jeg bruker å være som postmannen, jeg leverer alltid. Men nå ble det dessverre ikke sånn i år. Jeg skulle gjerne vært med og fighta og forsvart gullet fra Falun, sier han.

I sprintfinalen var han riktignok sjanseløs når det gjaldt pallplassene.

Italienske Federico Pellegrino ble verdensmester, mens russiske Sergej Ustjugov tok sølvet. Mesterskapsdebutant Johannes Høsflot Klæbo ble nummer tre, og tok dermed bronse i sitt første VM.

– Dette var min sjanse, og jeg gjorde alt jeg kunne. Det var artig å være med og prege enda et VM, sier Northug og gliser.