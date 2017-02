Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

20-åringen som lærer opp sine egne trenere For bare halvannet år siden var Johannes Høsflot Klæbo (20) en ukjent skiløper som deltok på Petter Northugs skiskole. Hvordan i alle dager endte han som en av favorittene på dagens VM-sprint?

Petter Northug så det med det samme.

– Han der blir god, sa han, og nikket i retning av den litt spinkle tenåringen som var med på skiskolen han ledet i Granåsen.

På den tiden var det ikke fullt så opplagt at det lå et ekstremt langrennstalent i Johannes Høsflot Klæbo. Få greide å forutse det som skulle skje med ham det neste året.

Klæbo var 18 år, spedere enn i dag - og hadde hatt for vane å prestere så ujevnt at han kunne svinge fra 40.-plass til pallen.

Northug så likevel noe han dro kjensel på, og han skulle få rett.

I dag, bare halvannet år etter at den ene var læremester og den andre elev, skal Northug og Klæbo konkurrere mot hverandre på VM-sprinten. Og selv om Northug er tittelforsvarer, er det er debutanten Klæbo som har det største favorittstempelet på seg.

Lysglimtet

– Jeg håper jeg har en toppdag og at jeg kan være med og kjempe om en finaleplass, sier Klæbo inn i mikrofonen han har foran seg på podiet i finske Lahti.

Han svarer beskjedent, rolig og gjennomtenkt på alle spørsmålene han får under VMs første pressekonferanse. De gangene Northug gjør seansen om til sitt eget onliner-show, sitter 20-åringen stille og smiler.

UNDERHOLDNING: Northug har vært i det spøkefulle humøret så langt i VM. Han var en av de som relativt tidlig så at Klæbo kom til å bli god. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Som vanlig er det Northug som får flest spørsmål, selv om han har hatt sin svakeste sesong noensinne. Men troppens yngstemann får klart nest flest.

Det er ikke så rart. Det er mye å spørre om, for det fremstår fortsatt som et lite mysterium hvordan Klæbo har havnet her. For hvor ofte skjer det at noen på 19-20 år går rett inn i verdenstoppen og gang på gang slår noen av verdens beste skiløpere?

Det er derfor Klæbo er i VM med forventninger til seg som man egentlig ikke skal ha til mesterskapsdebutanter som bare har gått åtte verdenscuprenn. Men fire pallplasser og en seier på den siste verdenscupsprinten før VM sier sitt.

Kanskje er det også sånn at Klæbo representerer et fremtidshåp som er akkurat det norsk langrenn trenger nå. Det er tøffe tider for nasjonalsporten.

For ikke lenge siden var Norge selve glansbildet på en perfekt langrennsnasjon. Nå er to av våre aller største skistjerner dømt for brudd på dopingreglementet. Skiforbundets eget granskingsutvalg har pekt på kraftig rutinesvikt og «medisiner som lå fritt i smørebussen», selv om den overordnede konklusjonen ble frifinnelse.

De har slått fast at Norges bruk av forstøverapparat er etisk tvilsom. Og nå går i tillegg det norske stjernelaget inn i VM med en sportssjef som ligger i rene ordkrigen mot avisenes kommentatorer.

Når dette er tilstanden, er alle lysglimt kjærkomne. Da er det ikke mye som er bedre enn en 20-åring som presterer så godt at tankene sendes tilbake til Northugs gjennombrudd for 11 år siden.

Men hvor mye kan vi egentlig forvente av Klæbo i VM?

– Det største forventningspresset legger jeg nok på meg selv, sier han, uten å nøle.

Kan Klæbo toppe rakettutviklingen han har hatt med en topp-plassering i VM? Det er et av de store spørsmålene i Lahti. Her sjekker unggutten mobilen sin på vei tilbake på hotellrommet i den finske VM-byen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Øyeblikket treneren aldri glemmer

For ett år siden satt Klæbo hjemme og så verdenscupen på tv. Nå sitter han i Lahti og svarer på spørsmål etter spørsmål om medaljer.

De fleste som har fulgt ham over tid, sier at Klæbo lenge har vært ganske god på ski. Han har hevdet seg mange ganger på juniornivå, som da han vant junior-VM i fjor.

Men det er noen nivåhopp derfra og opp til verdenstoppen. At han skulle bli så god, så raskt, det var vanskelig å spå.

Juniorlandslagstreneren Anders Bystrøm har fått en del spørsmål om hva i alle dager Klæbo har holdt på med det siste året, som sørget for en slik rakettutvikling.

Bystrøm har trent Klæbo i tre år, men heller ikke han skjønte at han hadde et spesielt stort talent på laget i starten.

– Da han kom inn på juniorlandslaget, var ikke Johannes noen stjerne. Han var liten av vekst. Man så at det fantes potensiale, men det var ikke selvsagt at han var det største talentet. Han utmerket seg ikke spesielt, forteller han.

Men det er et minne som alltid dukker opp når treneren skal forklare Klæbos fremgang. Det er av en bakketrening i Trysil for halvannet år siden, en økt der Klæbo bare aldri ble fornøyd.

Treneren husker hvordan Klæbo staket seg til toppen av bakken, snudde, kjørte ned og startet på nytt. Igjen og igjen. For hver gang endret han på en liten detalj, i håp om at det skulle få ham til å gå bittelitt raskere på neste tur opp.

Der og da forsto Bystrøm for alvor at Klæbo var noe utenom det vanlige.

– Han var ikke fornøyd med å gå bakken raskt, han ville finne ut hvordan han kunne gå akkurat den bakken så raskt som overhodet mulig. Det er ikke vanlig at løpere utvikler seg så fort som Johannes har gjort, men det er det der som har tatt ham så langt, sier han.

LEVER SOM FØR: Klæbo sier den største forskjellen er at han må gjøre flere intervjuer enn før han ble kjent. - Ellers prøver jeg å leve stort sett som før, sier han. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Imponerte Northug

På pressekonferansen i Lahti forteller Klæbo oss at han fikk en slags oppvåkning da han ble juniorløper.

– Da begynte jeg å ta noen steg, og jeg ville ta stegene fortere og bli råere. Jeg tror at skal man ta nye steg, så må man tenke på utvikling, og det handler om alt fra stilarter, sko og hva man har i skoen. Jeg tror det har tatt meg langt, sier han.

Klæbo er faktisk så langt foran at ofte er det trenerne som lærer av ham, ifølge Bystrøm.

– Det er faktisk sånn, og det er utrolig morsomt å få jobbe med ham. Det er lærerikt, for han utfordrer det vi tror gjennom å prøve andre ting. Da blir man nysgjerrig og utvikler seg som trener også, sier Bystrøm.

Ikke så lenge etter at denne interessen ble vekket, møtte Klæbo Northug for første gang - på skiskolen.

Det var ikke Klæbo som var desidert best der. Andre løpere gikk vel så bra. Men Klæbo hadde noe annet, erindrer Northug.

– Jeg så at han hadde den spisskompetansen som kreves i dagens langrenn. En ekstrem kompetanse på hurtighet. Det var det vi så, først og fremst. God teknikk i akselerasjonsfaser og i stor fart, sier han.

Northug ble rett og slett dypt imponert.

– Jeg har sett mange eksempler på folk i den alderen som er gode på trening, men som ikke får det til i løp. Der har Johannes vist seg frem. Det skiller de som blir best og de som blir nummer to, sier Northug.

Enda mer selvtillit

I VM er det på sprinten Klæbo har sin store sjanse. Det er der han ligger best an til å ta en individuell medalje. Det er foreløpig usikkert om han får gå flere øvelser i Lahti, selv om han er aktuell - dersom han presterer på sprinten.

IMPONERER: Klæbo vant det siste sprintverdenscuprennet før VM. Finn-Hågen Krogh kom i mål like bak, og er også en av medaljekandidatene fra Norge på VM-øvelsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Derfor står mye for spill for Klæbo i dag, trolig mer enn han noensinne har opplevd før.

Men trener Bystrøm bare humrer når vi spør hvordan han tror Klæbo opplever dette presset, og ikke minst forventingene mange har til at han skal ta en medalje.

– Faktum er at jeg tror ikke han påvirkes av det. Folk har tro på ham, og det blir enda mer selvtillit på ham. Jeg tror det hele bare er en ytterligere boost for ham, sier han.

På pressekonferansen kan det høres ut som Klæbo har øvd inn et svar til de som spør hva målet hans er på sprinten. Han gjentar flere ganger at han kommer til å være fornøyd med nesten alle slags plasseringer, bare han føler han har fått ut sitt beste.

Men i et intervju med NRK greier han ikke helt å legge skjul på at ambisjonene kanskje er noe høyere.

– Jeg og morfar (som også er trener, red. anm) har lagt en plan, og han mener den er så god at hvis vi gjør alt riktig, så er alt mulig. Jeg har vist i verdenscupen at det kan gå. Men det er ikke bare å komme hit og si at man skal ta gull, sier Klæbo og smiler.

– Hvordan blir det å gå ditt første VM-løp?

– Det blir utrolig stort. Før sesongen var VM en drøm, ikke et mål. Nå er drømmen blitt virkelighet, og jeg kan bare å håpe at jeg får mine aller beste dager her.