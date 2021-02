Klæbo forsvarte dermed VM-gullet han tok på samme distanse for to år siden, og det er han den første som klarer på herresiden noensinne. Han delte attpåtil pallen med lagkameratene Erik Valnes, som tok sølv, og VM-debutanten Håvard Solås Taugbøl.

Etterpå var det en preget Klæbo som tuslet gjennom pressesonen.

– Rar sesongen

Klæbo pleier aldri å gråte etter skirenn, men i dag klarte han ikke å la være. Noe av det første han gjorde etter målgang, var nemlig å ringe faren.

– Da klarte jeg ikke å holde meg. Han sa ikke så mye han heller. Han vet også hvor mye dette betyr, sier Klæbo, som fortsatt er såpass følelsesladet at han ser ut til å prøve å gjemme seg bak den store ansiktsmasken.

Johannes Høsflot Klæbo forteller at han gråt da han snakket med pappen Du trenger javascript for å se video.

Grunnen? Det har aldri før krevd så mye av ham å ta en seier. Klæbo har levd i tilnærmet isolasjon denne sesongen for å unngå koronaviruset.

– Det har vært en rar sesong. Og når du føler du har sagt fra deg alt av sosialt liv, familie … sånne ting, sier Klæbo.

– Hvor mye har du sett kjæresten, venner, mor?

– Det er lite. Pappa og morfar har jeg møtt. Jeg har jobbet med dem og med Arild (Monsen, landslagstrener) den siste måneden med både formen og hodet. Holde hodet kaldt og gjøre de riktige tingene, forteller Klæbo.

Klæbo kan fortsatt kalle seg verdensmester i sprint. Foto: Terje Pedersen / NTB

I tillegg har han stått over nesten alt av konkurranser, nettopp for å minske risikoen for å pådra seg smitte.

– Det har vært et krevende år hvor vi har tatt valg som skulle gjøre at vi hadde være beste dager her. Så at det lykkes, betyr ekstremt mye og da smaker det ekstra deilig, sier Klæbo.

– Har du tvilt på om du har satt for mye inn i VM-potten?

– Ja, det er klart. Vi har tatt de valgene for å kunne prestere best her. Det er ikke de lettelse valgene jeg har tatt. Det var tungt å sitte hjemme og se Tour de Ski. Men når jeg kan stå her og stå på pallen med to lagkamerater, er det ekstremt morsomt.

Slik ble det litt korona-pregede seierspallbildet. Fra venstre: Erik Valnes, Johannes Høsflot Klæbo og Håvard Solås Taugbøl. Foto: T

Savnet morfar

Klæbo kjente også på savnet etter han som ikke var der: Morfar Kåre Klæbo. Han er for tiden under kreftbehandling, og noen tur til Oberstdorf var derfor helt uaktuelt i disse tider.

– Jeg må ringe på ham etterpå. Han er vel fornøyd. Jeg snakka med ham i går kveld, og jeg tror det har vært en dårlig natts søvn for ham også, sier Klæbo.

På spørsmål om hvordan morfarens sykdom har påvirket denne sesongen, svarer Klæbo:

– Det påvirker jo på … Mange måter, selvfølgelig. Man klarer kanskje å sette litt mer pris på ting. Selvfølgelig synd at han ikke får vært med og oppleve dette.

Før VM ladet Klæbo opp på Skeikampen sammen med morfar og trener Kåre Høsflot og pappa og manager Håkon Klæbo. Foto: Geir Olsen

Trippel norsk

Mange ventet at den mest spennende duellen ville bli nettopp mellom lagkameratene Klæbo og Valnes, og slik ble det også: De to fulgte hverandre som skygger, og ble nummer en og to i prologen, kvartfinalen, semifinalen og finalen.

– Jeg er enormt glad. Medalje er stort, det er enormt. Johannes er bare sterkere, sier en rørt Valnes.

I finalen slåss Klæbo og Valnes om å gå den siste bakken raskest, men på oppløpet viste Klæbo at det fortsatt er han som er verdens desidert raskeste sprinter.

Der greide ingen å henge med da trønderen kom opp i toppfart:

Tredobbelt norsk i sprint Du trenger javascript for å se video.

Valnes tok sølvet, og så ble det også en gledelig overraskelse på bronseplass, sett med norske øyne. Der kom nemlig Håvard Solås Taugbøl, som VM-debuterte i dette rennet.

– Det var full pott og vel så det. Helt etter planen fra første til siste stavtak, sier sprintlandslagstrener Arild Monsen.

Det var tittelforsvareren Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen, Erik Valnes, Håvard Solås Taugbøl og Pål Golberg som var valgt ut til å få gå sprinten fra det norske laget.

Emil Iversen var også regnet som en medaljekandidat, men han greide ikke ta seg til finalen.

– Det var ikke noe spesielt som skjedde. Det ble gått ganske fort og jeg var langt bak hele tiden. Jeg var egentlig aldri i nærheten. Det var rett og slett for dårlig, sier Iversen.

I kvinnenes finale var det svenske Johanna Hägström som vant, mens Maiken Caspersen Falla tok sølv.