Lagvenninnen brøt sammen etter Falla-sølv: – Herregud, så sippete jeg skulle bli nå

Med dagens sølv har Falla har tatt sprintmedalje i fem VM på rad. Det har ingen gjort før henne, og 30-åringen klarte bragden etter en svært tung sesong hvor ingenting har klaffet. Da tok følelsene helt overhånd for lagvenninne Ane Appelkvist Stenseth.

– Maiken, hun, ja, stotrer Stenseth frem, idet tårene presser på.

– Jeg blir så imponert over det hun får til. Hun er så rå og står i så mye press og slår tilbake gang på gang. Tar medaljer gang på gang. Det er så rått å være på lag med henne, fortsetter hun.

– Hva betyr Maiken for deg?

– Herregud, så sippete jeg skulle bli nå, svarer Stenseth etter en lang pause.

– Jeg er ikke så vant til at ting går tungt

Falla har kun gått én sprint tidligere i sesongen. Da røk hun ut i kvartfinalen, og det var lite som lå til rette for at hun skulle kapre en VM-medalje i dag.

HISTORISK: Maiken Caspersen Falla Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det var helt fantastisk. Årets beste dag for min del, og den kommer i VM, sier en overlykkelig Falla til NRK etter finalen.

Hovedpersonen forklarer forvandlingen slik:

– Jeg er veldig stolt av meg selv at jeg klarer det. At jeg stiller på start her med blanke ark. At jeg ikke ser tilbake på den tunge tida som jeg hadde. Jeg har merket denne sesongen at det har satt seg litt i hodet. Jeg er ikke så vant til at ting går tungt, men nå kjennes det ut som om jeg har klart å snu det.

Hun forteller om en kropp som rett og slett ikke har fungert, og at selv joggeturer på et kvarter har føltes uoverkommelig.

Det får NRKs Torgeir Bjørn til å ta frem de store ordene:

– Den mest imponerende medaljen i karrieren, er den i dag, mener han.

Svenske Jonna Sundling sikret gullet på suverent vis, og Anamarija Lampic ble nummer tre. Likevel er det den norske sølvvinneren som imponerer Bjørn aller mest.

– Det er noe av det råeste hun har gjort, altså. Med tanke på den oppkjøringa hun har hatt. Hun har ikke trent normalt i sommer eller høst. Kroppen har ikke respondert normalt, så har hun bygd seg opp tålmodig. Så er det noe med hodet hennes.

Forbannet Svahn

Forhåndsfavoritten Linn Svahn hadde ikke like stor grunn til å smile. Hun ble sist i sitt semifinaleheat og marsjerte ut av stadion.

FORBANNET: Linn Svahn. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Linn Svahn var rett og slett forbannet. Hun gikk bare rett ut av området her, så jeg tror ikke Sverige er spesielt fornøyd med situasjonen, sa NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland etter det oppsiktsvekkende resultatet.

«Alle» hadde forventet at de svenske kvinnene skulle dominere VM-sprinten etter å ha herjet hele sesongen, og best av alle har lenge vært Linn Svahn.

Superstjernen gikk rett forbi journalistene uten å uttale seg etter sjokk-exiten.